Oppo'nun geçtiğimiz günlerde kullanıcıların beğenisine sunduğu Reno 11 serisi Çin'de satışa çıktı. Yaklaşan OPPO Reno 11 Pro, CPH2607 model numarasıyla TDRA veri tabanında ortaya çıktı. Liste global lansmanın çok yakında olduğuna işaret ediyor.

Oppo'nun geçtiğimiz günlerde kullanıcıların beğenisine sunduğu Reno 11 serisi Çin'de satışa çıktı. Akıllı telefonların yakında globale de gelmesi beklenirken, bugün yaşanan bir gelişme kullanıcıların bu konuda çok fazla beklemek zorunda kalmayacağına işaret ediyor.

Oppo Reno 11 Pro TDRA sertifikası aldı, lansman çok yakında

Yaklaşan OPPO Reno 11 Pro, CPH2607 model numarasıyla TDRA veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken, global lansmanın çok yakında olduğuna işaret ediyor.

Son gelen raporları göz önünde bulundurarak OPPO Reno 11 Pro'nun Çin ve global varyantlarının arasında herhangi bir teknik özellik veya tasarımsal bir farklılığı olmasını beklemiyoruz.

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OPPO Reno 11 Pro; 6.74 inç 1.5K piksel çözünürlüklü OLED bir panelle kullanıcı karşısına çıkacak. Aynı zamanda ekran 120 Hz tazeleme hızı ve 1600 nit parlaklık sunuyor. Bunun dışında delikli ekran tasarımını benimsiyor. Ayrıca HDR10+, 2160 Hz'ye kadar PWM karartmayı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızını destekliyor.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yer alıyor. Şirket ABD'nin kara listesinde olduğu için söz konusu işlemcinin modifiye edilmiş 4G sürümünü kullanacak. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), 3x 2.5 GHz ARM Cortex-A710 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 730 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihazda 12 GB LPDDR5x RAM ve 256/512 GB UFS 3.1 dahili depolama mevcut. Bunun dışında kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı ColorOS 14 arayüzünü çalıştırıyor.

Önde 32 Megapiksel selfie kamerası, arkada ise OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX890 ana, 8 Megapiksel ultra geniş ve 32 Megapiksel IMX709 2x telefoto sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor.

Cihaz, çift stereo hoparlör, x ekseni doğrusal titreşim motoru, çift SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC ve USB Type-C gibi birçok özelliği kullanıcılara sunuyor. Güvenlik için ekran içi parmak izi sensörünü kullanıyor.

Son olarak, akıllı telefonda 80W SuperVOOC hızlarında şarj olabilen 4.700 mAh'lik bir batarya yer alıyor.