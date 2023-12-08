Oppo Reno 11 5G Küresel Pazarda Yerini Alıyor

Oppo'nun 5G destekli yeni modeli Reno 11 5G, küresel pazara gelmek için hazırlanıyor. Bugün NBTC'de kendini gösteren Oppo Reno 11 5G, yakında tüm detayları ile karşımızda olacak. İşte Oppo Reno 11 5G'nin ortaya çıkan özellikleri ve tasarımı.

Oppo'nun 5G destekli yeni modeli Reno 11 5G küresel pazara gelmek için hazırlanıyor. Bugün NBTC'de kendini gösteren Oppo Reno 11 5G, yakında tüm detayları ile karşımızda olacak. İşte Oppo Reno 11 5G'nin ortaya çıkan özellikleri ve tasarımı.

Oppo Reno 11 5G neler sunuyor?

Oppo Reno 11, geçtiğimiz günlerde Çin'de tanıtılmıştı. Küresel pazarda da satılacak olan Reno 11 5G, şimdi NBTC seritikasyon sitesinde görüntülendi. Bu sayede lansmana çok kısa bir süre kaldığını tahmin ettiğimiz cihazın model numarasının ise CPH2599 olduğunu görüyoruz.

Çin'de MediaTek Dimensity 8200 ile tanıtılan Reno 11 5G, görünüşe göre küresel pazara Dimensity 1080 yonga seti ile birlikte giriş yapacak. Ön tarafında 6,7 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekranı taşıyan Oppo Reno 11 5G, ekranın hemen üzerinde 32 Megapiksellik bir selfie kamerasına yer veriyor.

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Ana kamera olarak Sony'nin 50 Megapiksellik LYT-600 sensörünü kullanan Reno 11 5G, bu kameranın yanında 8 Megapiksellik ultra geniş açılı lense ve 2X yakınlaştırmalı 32 Megapiksel Sony IMX709 telefoto lense sahip. Elektriksel anlamda gücünü 4800 mAh'lik bataryasından alan Oppo Reno 11 5G, 67W hızlı şarj desteğini de beraberinde getiriyor. Tüm bunlara ek olarak Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile çalışan cihaz, 8 GB ve 12 GB RAM bellek seçeneklerine sahip. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere yine iki seçenek bulunuyor.

Genel olarak baktığımızda Reno 11 5G'nin küresel sürümü ve Çin sürümü arasında sadece işlemci farkı olduğunu görüyoruz. Küresel pazara 2024'ün başında girecek olan olan Reno 11 5G hakkında başka bir bilgi şimdilik yok. Siz Oppo Reno 11 5G'nin global sürümünü nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.