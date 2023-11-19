OPPO, Pad Air 2 Modelini Tanıtacak

OPPO, tablet pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşan OPPO Pad Air 2 modeli hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tablet uygun fiyatlı olacak ve performans konusunda kullanıcıları üzmeyecek. OPPO Pad Air 2'nin ekran özellikleri de belli oldu.

Tablet pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren OPPO, 23 Kasım'da Reno 11 serisiyle birlikte Pad Air 2 modelini tanıtacak. Son dönemde ortaya çıkan raporlar tabletin uygun fiyatlı olacağını ve bunun yanı sıra performans konusunda da kullanıcıları üzmeyeceğine işaret ediyor. Yaklaşan OPPO Pad Air 2 ile ilgili yeni ayrıntılar kısa bir süre önce ortaya çıktı.

OPPO Pad Air 2 ekran özellikleri belli oldu

OPPO, yaklaşan Air 2 modeliyle ilgili yeni ayrıntıları paylaşmaya devam ediyor. Firma son olarak tabletin 2,4K çözünürlüklü, sıradan LCD'lere kıyasla zararlı mavi ışığı yüzde 60 oranında filtrelediği ve tehlikeleri yarıdan fazla azalttığı söylenen bir panelle geleceğini açıkladı.

Bilindiği üzere Çinli üreticiler arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu doğrultuda yaklaşan tabletin geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus Pad Go'nun yeniden markalanmış versiyonu olacağı ifade ediliyor. Bu da iki cihazın tasarımları ve isimleri farklı olsa da aynı teknik özelliklere sahip olacağı anlamına geliyor.

Uygun fiyatlı OPPO Reno 11 performans testinde!

OnePlus Pad Go'nun teknik özellikleri ise şöyle;