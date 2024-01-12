OPPO Find N3: Devasa Katlanabilir Ekranı ve Güçlü İşlemcisiyle Tanıtıldı

OPPO'nun yeni katlanabilir telefonu, OPPO Find N3 nihayet tanıtıldı. Bu cihaz, devasa katlanabilir ekranı ve Qualcomm'un güçlü işlemcisi ile dikkat çekiyor. İşte OPPO Find N3'ün öne çıkan özellikleri, fiyatı ve diğer detayları. OPPO Find N3 Premium Edition kutu açılımı!

OPPO Find N3 Premium Edition kutu açılımı!

Find N3, geniş 7,82 inç boyutundaki 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED iç ekranıyla geliyor. Bu ekran, 2440 x 2268 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca, dış tarafta bulunan 6,31 inç boyutundaki bir diğer AMOLED ekran da 120 Hz yenileme hızına sahip. Her iki ekran da 2800 nit tepe parlaklığına ulaşırken, LTPO 3.0 ve Dolby Vision teknolojilerini destekliyor.

Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alan Find N3, 16 GB LPDDR5X RAM ile donatılmış. Depolama seçenekleri arasında 512 GB ve 1 TB bulunuyor. Cihaz, 67W SuperVOOC hızlı şarj destekli 4805 mAh'lik bir bataryadan güç alıyor ve tam şarj olma süresi sadece 42 dakika.

Arka kısmında Hasselblad imzalı üçlü kamera sistemi bulunan Find N3'ün ana kamerası 48 Megapiksel çözünürlüğünde. Ayrıca, ultra geniş açılı 49 Megapiksel ve 3X optik zoomlu 64 Megapiksel telefoto kamerası da bulunuyor. Ön tarafta ise iç ekran için 20 Megapiksel, dış ekran için ise 32 Megapiksel ön kameralar mevcut.

Oppo Find N3, siyah, kırmızı, yeşil ve altın olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuyor. Siyah ve kırmızı modeller deri arka kapakla birlikte gelirken, yeşil ve altın modeller cam kaplamalı tasarımlarıyla öne çıkıyor.

OPPO Find N3 teknik özellikleri