Oppo, ColorOS 14 Güncellemesini Dağıtmaya Başladı

Akıllı telefon üreticisi Oppo, Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini dağıtmaya başladı. Yeni sürüm, Find N2 Flip modeliyle tanıtıldı ve birçok yenilik sunuyor.

Büyük bir sektör haline gelen akıllı telefon dünyasındaki tırmanışını sürdüren Oppo, ülkemizde de önemli bir kitleye ulaşmış durumda. Şirket son zamanlarda Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesine mesai harcıyor. Yeni sürüm, küresel pazarda boy gösteriyor.

ColorOS 14, ilk olarak Find N2 Flip ile sahne alacak

İlk olarak geçtiğimiz hafta Reno 11 lansmanında denk geldiğimiz ColorOS 14, bugün dünyanın dört bir yanındaki cihazlar için dağıtıma çıkıyor. Öncelikle Beta sürecini izleyeceğimiz güncellemenin kararlı sürümünü ilk olarak Find N2 Flip alacak.

ColorOS 14 ile gelen yenilikler

Yükseltilmiş Trinity Engine, daha yüksek performans vadediyor. ROM Vitalization, uygulama ve dosya verilerini sıkıştırarak önemli bir rahatlık sunmaya hazırlanıyor. Şirketin iddiasına göre ortalama bir akıllı telefonda 20 GB'a kadar depolama tasarrufu yapacak.

Picture Keeper ile gizlilik özelliklerinde yükseltmeler gelecek. Özellik, Oppo akıllı telefonda belirlenen fotoğraf ve videolara erişim için ekstra izin istenmesine olanak sağlıyor. Aquamorgraphic Renklendirme sistemi ise durum çubuğu ve ekran içeriği artık günün saatine en uygun renk tonlarını seçilmesine olanak tanıyor.

Yeni Smart Touch, yerel ve üçüncü taraf uygulamalardan metin, resim ve videolar seçilmesine olanak tanıyor. Seçilen içerikleri File Dock'ta topluyor. File Dock ise seçilen içeriği daha sonra kullanmak üzere saklamanıza olanak tanıyan bir pano görevi görüyor.

Smart Touch ise Oppo cihazların senkronize edilmesini sağlıyor. Örneğin Oppo Pad'e kaydettiğiniz bir içeriği Oppo akıllı telefonunuzda kullanabilirsiniz. Öte yandan Oppo, Snapchat ile sıkı bir bağ içinde. Platforma kısayoldan ulaşım için Snapchat widget'ı ekleniyor.

ColorOS 14 beta güncelleme takvimi

Yeni güncellemenin ekim ayında Find X5 serisi, Reno 10 Pro Plus, Reno 8 Pro, Oppo A77 ve Oppo A57 modellerine genel Beta süreci kapsamında sağlandığını biliyoruz.

Kasım