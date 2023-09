ODTÜ'nün verileri çalındı iddiası

Veri sızıntıları iddialarıyla geçirdiğimiz 2022 yılının ardından 2023 yılında da benzer dehşet seviyesine sahip haberler almaya devam ediyoruz. Şimdi yeni bir iddiaya göre bir bilgisayar korsanı grubu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) verilerini çaldı.

KromSec isimli bir bilgisayar korsanı grubu, ODTÜ verilerini sızdırdığını iddia ediyor

Dün gece saat 10 sularında X platformunda (eski adıyla Twitter) @DailyDarkWeb kullanıcı isimli bir hesap bir gönderi paylaştı. Paylaşılan gönderide KromSec isimli bir bilgisayar korsanı grubunun, "Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri" olan ODTÜ'nün verilerinin sızdırdığı iddia ediliyor.

#Turkey ???? – KromSec claims to have leaked database of Middle East Technical University (https://t.co/zFFHQUXsip), one of the best universities in Turkey#DarkWeb pic.twitter.com/GATpXQOCKN — Daily Dark Web (@DailyDarkWeb) September 21, 2023

Dark Web'de paylaşılan gönderide ODTÜ'nün verilerini sızdırdığını iddia eden KromSec isimli bilgisayar korsanı grubu şöyle diyor:

"Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ülkedeki en iyi üniversitelerden biri. Keşke güvenlik seviyeleri de 'en iyilerden biri' olsaydı!

Düzinelerce öğrenciyi, akademisyeni ve bilgi sistemerini barındıran ODTÜ'nün üniversite veritabanı sızdırıldı.

Öğrencileri sevdiğimiz bilinen bir gerçek ??

Bu yüzden sadece akademisyenleri içeren bir tablo paylaşıyoruz ve üniversite yönetimine KromSec'in sistemlerine girdiğini hatırlatıyoruz!

Neden ülkedeki en iyi öğrencieri bünyenizde bulundurmanıza rağmen güvenlik sisteminiz 'en iyisi' değil?

–KromSec"

ODTÜ'nün verilerinin sızdırıldığı iddiası hakkında henüz herhangi bir resmi otoriteden açıklama yapılmadı. Ancak veri kurtarma sektöründe ismini duyurmuş bir yazılımcı olan Habib Karataş, bu gönderinin altında şu açıklamalarda bulundu:

İlk veri sızıntısı tahmini olarak 9-10 Eylül günü gerçekleşti. Bu ve bunun gibi bir kurumun daha verilerini ele geçirdiklerini bildirmişlerdi. Durumu bildirmek için iletişime geçtiklerini, sağlıklı ve ciddi bir dönüş alamadıkları için veri yayınladıklarını belirtmişlerdi. — Habib Karataş (@habib_karatas) September 21, 2023

Karataş'ın dediklerine göre veri sızıntısı bundan yaklaşık 12 gün önce gerçekleştirilmiş ve bu konu hakkında ODTÜ yönetimiyle iletişime geçilmiş. Ancak iddialara göre üniveriste yönetimi durumu ciddiye almamış ve KromSec de sızdırdığını iddia ettiği verileri paylaşmaya karar vermiş.

