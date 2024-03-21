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Nothing Phone (2a) Düşme Testinde Ne Kadar Sağlam?

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Nothing, merakla beklenen Phone (2a) modelini geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttı. Akabinde cihaz, ülkemizde de tüketicilerin karşısına çıkarıldı. Hatta biz de inceleme videosunu yayınladık. Peki bu akıllı telefon ne kadar sağlam? Nothing Phone (2a), düşme testinde.

Nothing Phone (2a) düşme testinde!

Bir akıllı telefon satın almaya kalktığınızda birçok faktörü göz önünde bulundurmalısınız. Bu faktörlerden birisi de sağlamlık. Peki Nothing Phone (2a) bu konuda ne kadar iyi? Neyse ki bir YouTuber, bunu test etti.

Youtube'da PBKreviews adlı bir inceleme kanalı, Nothing Phone (2a) için düşme testi yaptı. Sonuca geçmeden önce akıllı telefonda alüminyum çerçeve, plastik arka panel ve Corning Gorilla Glass 5 korumalı ekran olduğunu belirtelim.

Bütçe dostu Nothing Phone 2a ilk günden rekor kırdı!

Telefon, farklı yüksekliklerde dört aşamalı testten geçti. Cihaz ilk olarak bel hizasından ekranın üzerine düz bir şekilde düşürüldü. Neyse ki herhangi bir hasar almadı. İkinci aşamada ise telefon, baş yüksekliğinden düşürüldü.

Bunun sonucunda çerçevede ufak tefek çizikler olduğu görülmüşken, ekranda herhangi bir çizik oluşmadı. Üçüncü aşamada da bir hasar görülmedi. Son aşamada ise telefon, bel yüksekliğinden çerçevesi üzerine düşürüldü. Bu kez de ufak tefek çizikler dışında ciddi bir hasar oluşmadı. Buna göre düşme testinden geçtiğini söyleyebiliriz.

Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatı:

8 GB RAM, 128 GB depolama: 19 bin 999 TL

12 GB RAM, 256 GB depolama: 21 bin 999 TL

Nothing Phone (2a) satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

ÖzellikDeğerİşlemciMediaTek Dimensity 7200 ProEkran6.78 inç 10-bit AMOLED, 1084x2412px çözünürlük, 1,300 nit maksimum parlaklık, 30-120Hz yenileme hızıİşletim SistemiNothing OS 2.5 (Android 14 tabanlı)Güncelleme Desteği3 yıl boyunca Android güncellemesi, 4 yıl boyunca güvenlik güncellemeleriKameralarArka: Çift 50MP sistem (Geniş Açılı 50MP f/1.88 + Ultra Geniş Açılı 50MP f/2.2)Ön: 32MP f/2.2 selfie kamerasıBellek8 GB RAM + 128 GB depolama / 12 GB RAM + 256 GB depolamaBatarya5,000mAh batarya, 45W hızlı şarj destekli (50% şarj olma süresi: 23 dakika, 100%: 59 dakika)Renk SeçenekleriSiyah, Beyaz, ve Süt rengi

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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