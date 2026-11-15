Münih ve Stuttgart'taki buluşmalarda Türk mühendisler Türkiye'ye dönüşü hedefliyor

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Türkiye'nin savunma sanayisi alanında yürüttüğü milli projeler ve teknolojik gelişim nedeniyle Avrupa'da eğitim gören ve önde gelen küresel şirketlerde çalışan Türk mühendisleri rotalarını kendi vatanlarına çeviriyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında, Almanya'nın Münih ve Stuttgart şehirlerinde düzenlenen Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları'nda, Türk savunma sanayisi şirketleriyle bir araya gelen genç mühendisler, edindikleri küresel tecrübeleri Türkiye'ye aktarmayı hedefliyor.

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü rol üstlenen ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM, TEI, SSTEK, Teknopark İstanbul, HEAŞ, TR Uçuşa Uygunluk, TEITECH ve Alp Havacılık şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle görüşme imkanı bulan gençler, staj ve kariyer fırsatları hakkında bilgi aldı.

Etkinlikte Türkiye'ye dönerek savunma sanayisinde çalışmaya başlayan mühendisler ile Türkiye'de çalışmayı hedefleyen gençler deneyimlerini ve beklentilerini, AA muhabirine anlattı.

"Bir mühendis için mesleki tatmin çok yüksek"

ROKETSAN'da lider mühendis olarak görev yapan Hasan Karaali, 2018'de İstanbul Teknik Üniversitesi uçak mühendisliği bölümünden mezun olduğunu, birkaç yıl akademide ve savunma sanayisi projelerinde çalıştığını söyledi.

Karaali, 2021'in sonunda İngiltere'deki bir savunma sanayisi ve havacılık şirketinin birleşik doktora programını burslu olarak kazandığını, burada hem sanayi tecrübesi edindiğini hem de doktorasını tamamladığını belirtti.

Yapay zeka odaklı, veriye dayalı modeller geliştirmeye yönelik projelerde çalıştığını dile getiren Karaali, bu birikimi hava araçlarının geometrisini belirlemeye yönelik multidisipliner tasarım optimizasyonu alanına aktardığını anlattı.

Kendini geliştirmek için yurt dışına gittiğini, buna karşın kendini geliştiremediğini, daha çok çalıştığı şirkete bir şeyler kattığını fark ettiğini dile getiren Karaali, "Ben de doktoramı tamamladıktan sonra Kasım 2025'te ROKETSAN'a geldim. Yaklaşık bir yıldır ROKETSAN'da çalışıyorum." diye konuştu.

Türkiye'deki savunma sanayisi ekosisteminin çok hızlı büyüdüğünü ve ilerleme hızını giderek artırdığını vurgulayan Karaali, "Avrupa'daki projelerden farklı olarak tasarımların AR-GE kısmını çok hızlı tamamlayıp prototipleri oluşturuyor, ardından seri üretime geçirmeye çalışıyoruz. Tasarladığınız ürünün üretilmesini, entegrasyonunu, test atışlarını ve seri üretime girmesini takip edebiliyorsunuz. Bir mühendis için bunun verdiği mesleki tatmin çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Karaali, "Yaptığımız ürünlerin ülkemiz için bazen savaş doktrinini değiştirecek kadar etki ettiğini biliyoruz. Her başarılı test atışının, seri üretime teslim edilen her ürünün, ülkemizin savunma gücünü, caydırıcılığını artırdığını görebiliyoruz. Bunun manevi huzurunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Karaali, Avrupa'da yüksek lisans ve doktora yapan gençlere tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Dünyada yalnızca birkaç ülkenin yapabildiği sistemleri geliştiriyoruz. Türkiye'de savunma sanayisinde teknolojinin son seviyesindeki sistemlerle çalışıyoruz. Teknolojiden geri kalacaklarını asla düşünmesinler, tam aksine yeni zorluklara hazır olsunlar. Daha gelişmiş sistemler yapmak için daha fazla insana ihtiyacımız var. Türkiye'ye döndüklerinde kendilerini çok pozitif bir ortam bekliyor."

"Türkiye'yi tercih etmeye ailece karar verdik"

HAVELSAN'da lider yazılım mühendisi olarak çalışan Almanya doğumlu Emrullah Akgül de Almanya'da yaşarken Türkiye'deki gelişmeleri sosyal medyadan ve Türk kanallarından takip ettiğini belirterek, "Türkiye'nin ve Almanya'nın gidişatını karşılaştırarak Türkiye'yi tercih etmeye ailece karar verdik." dedi.

Kararında maddi sebeplerin yanı sıra manevi değerleri de göz önünde bulundurduğunu ifade eden Akgül, uyum sürecinin eşi için biraz daha uzun sürdüğünü, iki yılın ardından eşinin de Türkiye'de karar kıldığını söyledi.

Akgül, Türkiye'de eğitimin geliştiğini, üniversite öğrencilerinin uluslararası yarışmalarda dereceler elde ettiğini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"ASELSAN gibi şirketler dünyanın ilk 100'ü arasında. Almanya'da nasıl iş standartları, iş kalitesi, iş teknolojileri varsa bunların hepsini şu an Türkiye'de de bulabiliyorlar. Bir noktadan sonra Türk kimliğine sahip çıkmak istiyorsan, Almanya'da yaşam biraz çakışmaya başlıyor. Herkese tavsiye ederim, Türkiye'deki staj imkanlarından faydalanabilirler. Aday mühendis programları var, ben de bu programa katılıp HAVELSAN'a geçtim."

"Yazılım çok daha büyük bir öneme sahip olacak"

Münih Teknik Üniversitesi mezunu olan ve 4 yıldır BMW'de yazılım mühendisi olarak çalışan Yasin Meral ise etkinlikten üniversite arkadaşları vesilesiyle haberdar olduğunu söyledi.

ROKETSAN, HAVELSAN, ASELSAN, TUSAŞ ve STM yetkilileriyle görüştüğünü belirten Meral, "İnternetten bilgi edinilebiliyor ama burada birebir muhatap olup sorularımızı sorabilmek bizim için çok değerli." dedi.

Meral, "Türkiye'de savunma sanayisinde yazılımcı olarak çalışma niyetimiz var. Burada öğrendiklerimizi Türkiye'de uygulayıp bilgilerimizi aktarabilmek için bir umudumuz var." sözlerini sarf etti.

Yapay zekanın gelişmesiyle savaş tekniklerinin ve kullanılan sistemlerin değişeceğine işaret eden Meral, "Algoritmalarla, otonom sistemlerle çalışılacağını, yazılımın çok daha büyük bir öneme sahip olacağını düşünüyorum. Özellikle dronlara ve havacılığa ilgim var." diye konuştu.

Avrupa'da yaşayan gençlere de seslenen Meral, "Çekinmesinler, denemeden kimse sonucun ne olacağını bilemez. Burada öğrendiklerini vatanına, milletine faydalı olacak şekilde uygulamak isteyenler için çok güzel fırsatlar var." değerlendirmesinde bulundu.

"KAAN'ı görünce çok duygulandım"

Almanya'da doğan 24 yaşındaki Emre Yılık, Almanya'da otomasyon mühendisliği okuduğunu, yüksek lisansını dijital bilimler mühendisliği alanında tamamladığını ve Almanya'nın en büyük sağlık sigortası şirketinin yapay zeka bölümünde çalıştığını anlattı.

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde bir ay staj yaptığını aktaran Yılık, "Orada üretilen uçakları gördüm. En çok da milli muharip uçak KAAN hoşuma gitti. Onu görünce çok duygulandım." bilgisini paylaştı.

Buluşmada hemen hemen her şirketin temsilcisiyle görüştüğünü aktaran Yılık, güzel bir iş teklifi alması halinde Türkiye'ye gelip gelmeyeceği sorusuna "Elbette ve çok sevinirim." yanıtını verdi.

Yılık, "Sadece TUSAŞ'ta değil, diğer savunma sanayisi şirketlerinde de çalışmayı düşünüyorum. Vatanıma bir faydam olursa çok sevinirim." dedi.

Almanya'da okuyan gençlere staj yapmalarını tavsiye eden Yılık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) her yıl staj imkanı sunduğunu, gençlerin bu sayede hem deneyim hem de çevre edinebildiklerini kaydetti.

Türkiye'de staj yapanlar kariyer fırsatlarını değerlendirdi

Almanya'da doğup büyüyen, dijital işletme mühendisliği alanında yüksek lisans yaparken İsviçre'de bir firmada çalışan Hatun Nur Karaca da iki yıl önce HAVELSAN'da staj yaptığını ve bu tür programlardan o dönem kurduğu iletişim sayesinde haberdar olduğunu hatırlattı.

Etkinlikte HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ yetkilileriyle görüştüğünü vurgulayan Karaca, "İleriye dönük kariyer imkanlarını birlikte değerlendirdik. İki yıl önce bu adımları atmamın amacı da buydu." diye konuştu.

Almanya'da bilgisayar mühendisliği okuyan ve bitirme tezini yazan Zülal Zübeyde Özdemir ise HAVELSAN'ın siber güvenlik biriminde staj yaptığını anlattı.

Türk savunma sanayisinden iyi bir teklif alması halinde bunu değerlendireceğini kaydeden Özdemir, "Türkiye'de çalışmak isteyenlere önce staj programına başvurmalarını tavsiye ederim. Önce gidip deneyimlesinler, çalışma ortamını görsünler, ona göre karar versinler. Bence mutlaka memnun kalırlar. Ayağımıza böyle bir fırsat gelmişken değerlendirmek lazım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA