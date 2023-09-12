Microsoft, Xbox için kredi kartı işlevini duyurdu

Dünyanın en önemli şirketleri arasında yer alan Microsoft, bugün bir blog gönderisi paylaştı. Şirketin paylaştığı gönderide ise Xbox markası altında önemli bir yeniliğe gittiğini duyurdu. Bu yenilik sonucunda Microsoft, Xbox için kredi kartı işlevini resmen duyurdu. Peki, bu kart ne işe yarayacak?

Oyuncular Xbox'ta harcama yaptıkça puan kazanacak!

Microsoft'un blog sayfasında bugün bir yazı yayımlandı. Bu yazıya göre Microsoft, Xbox için kendi kredi kartını çıkaracak. Şirket tarafından "Xbox Mastercard" olarak tanıtılan bu kart ise özellikle oyunculara pek çok avantaj sağlayacak.

Xbox'ın kredi kartı hamlesi, oyuncuların Xbox'tan daha fazla faydalanmasına ve daha fazla alışveriş yapmasını sağlayacak. Oyuncular bu kart ile yapacakları alışverişlerde, oyunlarda ve eklentilerde kullanabilecekleri puanlar biriktirecek.

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Sonrasında kartlarda biriken bu puanları kullanıcılar, Xbox mağazasında kullanabilecek. Ayrıca oyuncular satın alma işlemlerinde kullandıkları her 1 dolar karşılığında kart puanı kazanacak. Bu satın alma işlemlerinin neler olduğu ise henüz ayrıntılı bir şekilde açıklanmadı.

Kartın kullanım alanları ise şu şekilde:

Microsoft ve Xbox: Microsoft mağazasındaki bazı ürünlerde 5 kat kart puan,

Yayın: Netflix gibi yayın hizmetlerinde 3 kat kart puan,

Yemek teslimat: DoorDash ve Grubhub gibi yemek hizmetlerinde 3 kat kart puan,

Günlük alışveriş: Günlük alışverişlerde 1 kat kart puan.

Kredi kartı 2024 yılında ABD'deki Xbox kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bu kartın Türkiye'ye gelip gelmemesi hakkında ise henüz bir açıklama yok. Ancak şimdilik sadece ABD'de olacak gibi duruyor. Bu kart Microsoft'un Xbox için sunduğu ilk kart değil. Şirket daha öncesinde de mağazalarda indirimler sağlayan kart çıkarmıştı. Bu kart da bazı değişiklikler dışında puanlı bir sisteme sahip.

Peki, siz Xbox kredi kartı sistemi için ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!