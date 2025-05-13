MG International Fragrance Company, Beauty İstanbul Fuarı'nda sektör profesyonellerini ağırladı

Uluslararası esans üreticisi MG International, çevre dostu üretim süreçleri ve yenilikçi esans çözümleriyle dikkat çekti. Fuarda yeni iş birliklerine imza atmak ve ihracat kapasitesini artırmak amacıyla pek çok görüşme gerçekleştiren MG International, standında global arenadan sektör temsilcilerini ve duayen isimleri ağırlayarak, sektördeki öncü konumunu bir kez daha pekiştirdi.

MG International Kurucusu ve Onursal Başkanı Mişel Gülçiçek ile MG International CEO'su Aslan Gülçiçek'in de katılım gösterdiği stantta, esans sektöründeki son gelişmelere dair önemli temaslar kuruldu. Yüksek katma değerli esans üretimi, sürdürülebilir hammaddeler ve teknolojik üretim süreçleri hakkında ziyaretçilere detaylı bilgiler sunuldu. MG International standı, esans sektöründeki gelişmelerin merkezi haline geldi. Koku dünyasındaki yeni trendler, üretim teknolojileri, inovatif formülasyonlar ve geniş koku yelpazesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Dünya çapında kozmetik sektörünün en son gelişmelerinin sergilendiği Beauty İstanbul 2025, bu yıl 65 ülkeden 1268 stant katılımcısı ve 150'den fazla ülkeden 15.000'in üzerinde ticari ziyaretçisiyle dikkat çekti. MG International Fragrance Company, bu önemli platformda Türkiye'yi başarıyla temsil ederken, küresel pazardaki etkisini artıracak stratejik iş bağlantıları kurdu. 20'yi aşkın ülkeden iş insanı ve marka temsilcisiyle temas kuran şirket, fuar süresince 200'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirerek ihracat ağını genişletme yolunda önemli adımlar attı.