Meta, reklamsız abonelik hizmetini Avrupa'da devreye sokarak daha fazla para kazanmanın yollarını arıyor. Facebook ve Instagram için geçerli olacak abonelik sisteminin aylık 14 dolar olması bekleniyor.

Sosyal medya algısını Facebook ile bambaşka hale getiren Meta, WhatsApp Instagram gibi diğer platformları da elinde bulundurarak bu alandaki en güçlü şirketlerin başında geliyor. Şirket, daha fazla para kazanmanın yollarını arıyor.

Meta, reklamsız abonelik hizmetini Instagram ve Facebook için kullanıma sokuyor

Son dönemde birçok platform, reklamlı ve reklamsız abonelik hizmeti sunmak için adeta yarışıyorlar. Video içerik platformlarından sosyal medya platformlarına kadar tüm şirketler planlarını oluşturdu. The Wall Street Journal'a göre Meta, reklamsız abonelik hizmetini Avrupa'da devreye sokuyor.

Reklamsız abonelik, hedef reklamları tercih etmediği sürece kullanıcının karşısına reklam getirmeyecek. Facebook ve Instagram için geçerli olacak abonelik sisteminin aylık 14 dolar olması bekleniyor. Eğer kullanıcılar masaüstü reklamsız erişim isterlerse 17 dolar ödemek zorunda kalacak.

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Öte yandan son dönemde ücretli reklamsız aboneliğe geçen platformların ardı arkası kesilmiyor. Dün ortaya çıkan detaya göre TikTok, reklamsız abonelik planı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Platform ilk olarak aylık bazda reklamsız abonelik sunmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere bakılırsa TikTok, şu anda sadece ABD'de bu özelliği test ediyor. Test aşamasındaki özelliğin 4,99 dolar olduğu belirtiliyor.

Bilindiği üzere YouTube ve Twitter(X) da uzun bir süredir reklamsız ücretli aboneliklerini kullanıcılarına sunuyor. Netflix, Amazon ve TikTok gibi şirketlerin sonradan bu kararı almasının ardında elbette maddi kaynak yaratma telaşı yatıyor. Öyle ki Netflix ve Amazon, son dönemde ekonomik anlamda gerilemeye girmiş durumda.