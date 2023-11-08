Meta CEO'su, çalışanın kızının Instagram'da tacize uğramasını dikkate almadı

Eski Meta çalışanı, kızının Instagram'da tacize uğramasını anlattığını ancak Meta CEO'sunun dikkate almadığını söyledi. Sosyal medya zorbalığına maruz kalan gençlerin konusu olan bu durum, platformun öncelikli konularından biri olarak belirtiliyor.

Sosyal medya denince akla ilk gelen platformlardan Instagram, hemen hemen her yaş grubundan kullanıcı kitlesine sahip. Günümüzün sorunlarından birisi haline gelen sosyal medya zorbalığı, platformun öncelikli konularından birisi olduğu belirtiliyordu. Ancak görünen o ki gerçekler farklı.

Eski Meta çalışanı: "Kızımın Instagram'da tacize uğramasını anlattım, Meta CEO'su dikkate almadı."

Gençlerin sosyal medyada zorbalığına maruz kalması, son dönemin en önemli konuları arasında yer alıyor. O dönemden beri Facebook ve Instagram çatı şirketi Meta, platform üzerinde birçok önlem aldı. Bu alanda şirket için birçok adıma imza atan sosyal medyada zorbalık önleme uzmanlığıyla tanınan Arturo Béjar, yaşadığı ilginç deneyimi paylaştı.

2009-2015 yılları arasında Facebook'ta mühendislik direktörü olarak çalışan Béjar, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile arasında geçen bir anı gün yüzüne çıktı. Buna göre Béjar, Meta CEO'suna kendi kızının Instagram'da yaşadığı taciz zorbalığını anlattı. Ancak kaygılarının ve uyarılarının dikkate alınmadığını söyledi. İşte eski Meta çalışanının o ifadeleri:

O ve arkadaşları, tekrarlanan istenmeyen cinsel yaklaşımlar ve taciz de dahil olmak üzere berbat deneyimler yaşamaya başladı. Bu olayları şirkete bildirdi ve şirket hiçbir şey yapmadı. Bu kişinin diğer profillere gidip kadın düşmanlığını yaymaya devam edeceği anlamına gelir. Raporlamanın veya daha fazla içerik incelemesi yapmanın çözüm olduğunu düşünmüyorum.

Bu vakte kadar neredeydin? Instagram'a beklenen özellik sonunda geliyor!

Bu konuşma, Facebook ve Instagram'ın çocuklara verdiği zararlar hakkında kongrede gerçekleştirildi. Eski Meta çalışanı, Zuckerberg ve ekibinin sözde bir takım önlemler aldığını ancak bunun caydırıcı olmadığını söyledi. Ek olarak ekibin, Instagram'ın neden olduğu zararları bildiğini ancak bunları engelleyecek değişiklikleri yapmamayı tercih ettiğini belirtti.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sosyal medya zorbalığı hakkında neler yapılmalı? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.