Laptop Fanı Çalışmıyor! Ne Yapmalı?

Laptoplar gündelik hayatımızdaki yerleri yadsınamaz bir gerçek. İş, okul hatta sosyal hayatımızın her yerine bizlere eşlik eden cihazlarımız bazen aşırı ısınma gibi durumlarda bizleri üzebiliyor. Bunun genelde öncelikli nedeni fandan kaynaklı olabiliyor. İşte laptop fan çözüm tavsiyeleri;

Laptop fanı çalışmıyor! Ne yapabilirim?

Fan motorunun arızalanması

Cihazın fiziksel darbe almış olması

Fanın temizlenmemesi

Fan termal macununun yenilenmemesi

Yazılımsal veya BIOS kaynaklı nedenler

Laptop fanı çalışmıyorsa ne yapmalı?

Laptop fanınız çalışmıyorsa, ilk olarak bunun sebebini tespit etmemiz gerekiyor. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Notebook nasıl temizlenir? Termal macun nasıl sürülür?

Fan motorunu kontrol edin. Bunun için cihazın içinden gelen hava akışını elinizle kontrol etmeniz yeterli olacaktır. Bu işlem sırasında cihazınız ısınmaya devam ediyor ve hava akışı sağlanmıyorsa fan motorunuz arızalanmış olabilir.

Fiziksel darbe sonrası fanınız çalışmıyorsa, fan kablosu kopmuş veya fan bağlantısı bozulmuş olabilir.

Termal macun, laptop fanının düzgün çalışması için önemli bir malzemedir. Termal macun, fan ile işlemci veya ekran kartı arasındaki ısı transferini sağlar. Bu ısı transferi, işlemci ve ekran kartının aşırı ısınmasını önler.Termal macun, zamanla kurur ve işlevini yitirir. Bu durumda, fan aşırı ısınma nedeniyle çalışmayabilir.

Laptop fanı çalışmıyorsa yapılacak basit işlemler

Laptop fanı çalışmadığı durumlarda aşağıdaki maddeleri deneyerek çözüme kavuşabilirsiniz. İşte laptop fan çözüm tavsiyeleri;

Laptopu kapatın ve 10-15 dakika bekleyin. Bu işlem fanın soğumasına ve tekrar çalışmasına yardımcı olabilir.

Laptopu harici bir soğutucu üzerinde kullanmanız fanın ısınma sorununu azaltabilir ve fan üzerinde bulunan macunun kullanım ömrünü uzatabilir.

Laptop fanını kontrol eden yazılımda bir hata varsa, BIOS'u güncelleyerek sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz.

Fan üzerindeki toz ve kir, cihazlarımıza kozmetik olarak ne kadar temiz kullanırsak kullanalım çalıştığımız ortamlarda bulunan gözle göremediğimiz toz ve kirler fan üzerinde birikerek fanın çalışmasına engel olabilir. Bunun için elektrik süpürgesi ile fanı temizlemeyi deneyebilirsiniz.

Laptopu, aşırı ısınmaya neden olabilecek uygulamalardan uzak tutun. Örneğin uzun süreli oyun oynamak veya video düzenleme gibi işlemler cihazınızda sorunlara yol açabilir. Laptop fanının çalışmaması bilgisayarız da daha ciddi sorunlara neden olabilir. Bunun için fan bakımı ve temizliğimizi düzenli olarak takip etmemiz önemlidir. Fanın stabil çalışmadığı durumlarda yukarıdaki maddeleri deneyebilirsiniz. Sorunun devam etmesi durumunda bir teknik servisten yardım almanız gerekebilir.