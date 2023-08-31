Kripto Para Borsası BingX, Spot Piyasada 'Copy Trading' Özelliğini Duyurdu

Kripto para borsası BingX, kullanıcı katılımını artırma ve işlem stratejisi ekosistemini güçlendirme amacıyla spot piyasada 'Copy Trading' özelliğini duyurdu. Bu özelliğin, BingX kullanıcılarına deneyimli trader'ların spot emirlerini kopyalama yetkisi vererek, spot alım satım yapmak için uygun ve verimli bir yol sağlayacağı belirtildi.

Kripto para borsası BingX, kullanıcı katılımını artırma ve işlem stratejisi ekosistemini güçlendirme amacıyla spot piyasada 'Copy Trading' özelliğini duyurdu. Bu özelliğin, BingX kullanıcılarına deneyimli trader'ların spot emirlerini kopyalama yetkisi vererek, spot alım satım yapmak için uygun ve verimli bir yol sağlayacağı belirtildi.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, "Copy Trading, kripto para piyasasında yatırımcıların deneyimli ve başarılı yatırımcıların alım satım stratejilerini ve eylemlerini otomatik olarak kopyalayabildiği bir uygulamadır. Daha önce, BingX olarak yalnızca vadeli işlemler için Copy Trading hizmetleri sunuyorduk. Copy trading spektrumunu spot işlemlere genişletmemiz, inovasyon ve kullanıcı merkezli çözümlere olan bağlılığımızla uyumludur. Bu kez deneyimli trader'lar ve kullanıcılar arasındaki boşluğu daha da doldurarak iş birliğine dayalı bir alım satım ortamını teşvik ediyoruz. BingX, Spot Copy Trading'i sunarak, kullanıcılara başarıyı, büyümeyi ve topluluk odaklı alım satım uygulamalarını teşvik eden daha fazla teklif sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti" ifadelerini kullandı.

SPOT COPY TRADING HAKKINDA

Spot piyasada 'Copy Trading' özelliği hakkında marka tarafından şu bilgilere yer verildi:

"Spot Copy Trading, yatırımcıların gerçek zamanlı spot emirleri üzerinde çalışarak kullanıcıların BTC/USDT ve ETH/USDT gibi popüler işlem çiftleri de dahil olmak üzere bu emirleri takip etmelerini sağlar. Kullanıcılar trader profillerini görüntüleyebilir, kar ve zararlarına, sıralamalarına ve alım satım portföylerine göre tercihlerine uygun bir trader seçebilir ve ardından potansiyel olarak kar elde etmek için gerçekleştirilen alım satımları gözlemleyebilir. Bu kolaylaştırılmış işlem, her seviyeden yatırımcının hassas ve kolay bir şekilde spot alım satım yapabilmesi için erişilebilirlik sağlamaktadır.

Kripto Copy Trading alanında BingX, yaklaşık 4 milyon takipçisiyle 8 binden fazla profesyonel trader toplamış ve 130 milyon copy trading emri gerçekleştirmiştir. Tüm trader'lara açık olan BingX Elit Copy Trader'lar Programı, dünyanın dört bir yanındaki yetkin spot trader'ları BingX topluluğuna katılmaya davet ederek gelişen bir Copy Trading ekosistemi kuruyor."