Kripto Para Borsası BingX, 'Garantili Zarar Durdurma' Özelliğini Duyurdu

Kripto para borsası BingX, kullanıcıların pozisyonlarını korumalarını ve piyasa hareketliliği sırasında potansiyel kayıpları azaltmalarını sağlayan bir çözüm olan 'Garantili Zarar Durdurma' özelliğini duyurdu.

Konu ile ilgili olarak BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, "Garantili Zarar Durdurma özelliğinin kullanıma sunulması, BingX'in sürekli iyileştirme ve gelişme taahhüdünün ve hem geleneksel finansın hem de kripto endüstrisinin en iyilerinden yararlanmanın bir örneğidir. Platformda kapsamlı ve güvenli bir işlem ortamı arayan kullanıcılar için dostane bir yakınsama yaratarak, her iki finansal alanın avantajlarını tutarlı bir şekilde entegre ettik ve kullandık. Başarılı entegrasyonlara ilişkin geçmiş performansımız, yenilik ve mükemmellik arayışımızı gözler önüne seriyor ve küresel kullanıcı tabanımızın işlem deneyimini daha da geliştirmek için bu en son özelliği sunmaktan heyecan duyuyoruz" diye konuştu.

'GARANTİLİ ZARAR DURDURMA' ÖZELLİĞİ HAKKINDA

Marka tarafından 'Garantili Zarar Durdurma' özelliği hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

"Garantili Zarar Durdurma (Stop-Loss), BingX kullanıcılarının pozisyonlarının kapatılacağı belirli bir fiyat seviyesini önceden belirlemesine olanak tanıyan güçlü bir risk yönetimi aracıdır. Piyasa ne kadar hızlı dalgalanırsa dalgalansın, bu özellik tacirlerin pozisyonlarının önceden belirlenen fiyat üzerinden tasfiye edilmesini garanti ederek işlemlerini korur ve gereksiz kayıpları önler. Garantili Zarar Durdurma özelliği, işlem pozisyonlarını her zaman önceden ayarlı fiyatta kapatılmasını sağlar. Bu nedenle, trader'ın emri piyasa oynaklığı veya fiyat boşluklarına bakılmaksızın tam olarak önceden belirlenen değerinde gerçekleştirilir. Şu anda BingX Sürekli Vadeli İşlemlerde kullanıcıların potansiyel maruz kalabilecekleri riski azaltmak üzere BTC/USDT ve ETH/USDT işlem çiftlerinde Garantili Zarar Durdurma mevcut. ve BingX, kullanılabilirliğini yakın gelecekte daha fazla alım satım çiftini kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor."