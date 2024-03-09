Kaçak platformları kullananlara hapis cezası!

Dizi, film veya maç izlemek için birçok kullanıcı platform üyelikleri satın alıyor. Ancak birde kısıtlı da olsa belirli bir izleyici kitlesi kaçak platformları kullanmayı tercih ediyor. IP TV gibi internet üzerinden kaçak yayınları izleyen kullanıcılara artık 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. İşte konuyla ilgili detaylar…

6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek!

Günümüzde yayıncılık denildiğinde akla sadece televizyon kanalları gelmiyor. Geçmişte kısıtlı sayıda olan televizyon kanallarının yanında ücretli abonelikler alarak bazı dizi ve film kanallarına erişim sağlanıyordu. Ancak artık bunlara gerek yok diyebiliriz. Zira Netflix, BluTV, Amazon Prime Video gibi servisler sayesinde birçok dizi ve filmi izleyebiliyoruz.

Ancak bu platformların birçoğu ücretli. Emeğin karşılığı olarak birçok kullanıcı platformların ücretini ödeyerek kullansa da bazı kullanıcılar düşük ücretler vermek veya hiç ücret ödememek için kaçak yayınları tercih ediyor.

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IP TV olarak da adlandırılan bu sistemler bahsi geçen platformlardaki içerikleri aynen kopyalıyor ve kendi yayınlarına naklediyor. Kullanıcılar kaçak kuruluşlardan yıllık abonelikler satın alarak internet üzerinden yayınları izliyor. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu sistemler kaçak olarak işletiliyor ve yayınlanan içeriklerin telif hakları ödenmiyor.

Konuyla ilgili TRT Haber'in haberine göre, Avukat Müge Doğan, "Ceza Kanunu'muzda düzenlenen bir madde var bununla alakalı. İnternet üzerinden yayın yapan şifreli veya şifresiz yayın yapan kuruluşların illegal bir şekilde bu yayınları kullananlar ve buna şey sağlayanlar, menfaat sağlayanlar Ceza Kanunu'nda düzenlenen bir suç kapsamında yer almaktadır" diyerek kullanıcıları uyardı.

Bu şekilde kullanım tespit edildiğinde izleyicilerin 6 aydan 2 yıla kadar değişen hapis cezaları alabileceğini ve hatta çok yüksek para cezaları ödemek zorunda kalacağı belirtiliyor. Ayrıca bu tarz kaçak şirketlere ödemelerin şahsi ibanlar üzerinden yapıldığını ve şirketlerin "kara para aklama" yöntemi olarak kullanıcıları kullanabileceği konusunda uyardı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcılar neden kaçak yayınlara yöneliyor? Görüşlerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın…