Jeofizik Mühendisi Gözde Venedik'in Sosyal Girişimi Helps Steps, Adımları Bağışa Çeviriyor

Jeofizik mühendisi Gözde Venedik'in sosyal girişimi Helps Steps, 42 sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği sosyal yardım projesiyle adımları bağışa çeviren bir uygulamayı hayata geçirdi. Venedik, iyiliğin unicorn'u olma hayaliyle kurduğu girişimini şimdi İngiltere ve Avrupa'ya taşıyacaklarını söyledi. Venedik, "Biz para değil adım topluyoruz. Help Steps kullanmak için öncelikle adım atıyoruz. Daha çok yürüyoruz ve adımlarımızı bağışa dönüştürüyoruz, desteğe dönüştürüyoruz. Uygulamayı kullanan gün boyu attığı adımları gece 24.00'ten önce sisteme yükleyip puana çeviriyor. Bu sırada bir reklam izliyor ve puanını alıyor. O reklam da bağışa dönüşüyor" dedi.

Jeofizik mühendisi Gözde Venedik, 2020'de kurduğu sosyal girişim projesi olan Helps Steps'in 1,6 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu söyledi. Venedik'in verdiği bilgiye göre, şimdiye kadar 10 bin kez dünya turuna denk gelen 200 milyar adım atıldı; geliri ise sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve bireysel yararlanıcılara bağışlandı. Help Steps uygulamasını, Google Play'den ve App Store'dan ücretsiz olarak uygulamayı indiren kullanıcılar, cep telefonları cebindeyken tüm gün yürüyüşlerini yaptıktan sonra saat 24.00 olmadan uygulamaya girerek 'Adımlarımı HS'ye çevir' butonuna basıyor ve kısa bir reklam izliyor. Adımları HS puanına dönüşen kullanıcılar bu puanları isterse biriktiriyor ya da ihtiyaç sahibi bireysel yararlanıcılar veya sivil toplum kuruluşlarına bu uygulama üzerinden bağışlıyor. Birleşik Krallık'ta ve Avrupa'da spor kulüpleri ve STK'larla proje geliştirmeye başlayan Help Steps, İngiltere'nin ardından ABD ve Avrupa ülkelerinde büyümeyi planlıyor.

Dünya üzerinde 151 ülkede kullanılan Help Steps uygulamasının şu ana kadar 26'dan fazla bireysel ihtiyaç sahibine destek olduğunun altını çizen Gözde Venedik, toplamda 225 milyar HS adım ile de çeşitli kurumlara bağış yapıldığını belirtti.

Help Steps'te sokak hayvanları için faaliyet gösteren STK'lara yapılan adım bağışlarıyla yaklaşık 8 ton mama gönderimi yapıldığını, yaklaşık 7 bin 640 fidana dönüştüğünü söyleyen Venedik, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"DAHA ÇOK YÜRÜYORUZ VE ADIMLARIMIZI BAĞIŞA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ: Help Steps bir sağlık ve sağduyu uygulaması yüzde yüz yerli bir girişim. Şu an yaklaşık 151 ülkede insanlar tarafından kullanılan bir sosyal girişim aslında. Ne yapıyoruz? Help Steps kullanmak için öncelikle adım atıyoruz. Daha çok yürüyoruz ve adımlarımızı bağışa dönüştürüyoruz, desteğe dönüştürüyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce kurdum ben Help Steps'i. Aslında jeofizik mühendisiyim ama bir sosyal girişimci olma hayalim vardı ve toplumda özellikle dijitalleşen bu dünyada sivil toplum kuruluşlarının dijital fon arayışlarının eskikliğini gördüğümüz bir dönemdeydim. Pandemiyle beraber kurdum bu projeyi de.

ÜCRETSİZ BİR MOBİL UYGULAMA: Şu an bu proje yaklaşık 1,6 milyon kullanıcısıyla dünyanın her yerinde kullanılan bir sağduyu uygulaması. Ücretsiz bir mobil uygulama ve telefonlarımızı indirdikten ve kısa kayıt aşamasından sonra tek yapmanız gereken daha çok yürümek, koşmak ve hareket etmek. Gece yarısından önce de bu adımlar yanmadan yani sıfırlanmadan hemen önceden alınıp HS puanına dönüştürmek. Bu dönüşüm esnasında izlediğimiz reklamlardan elde edilen gelirler sisteme entegre ettiğimiz farklı gelir modelleriyle beraber attığınız her adımın Help Steps'te bir değeri var. Sonrasında bu adımları dilediğiniz sivil toplum kampanyasına sadece adım olarak gönderiyorsunuz.

UNICEF, KANSERSİZ YAŞAM DERNEĞİ, HAÇİKOV, AHBAP GİBİ 42'İN ÜZERİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞU: Şu an sistemimizde içinde UNICEF, Kansersiz Yaşam Derneği, Haçiko, AHBAP gibi yaklaşık 42'in üzerinde sivil toplum kuruluşu kampanyası var. Her birinin birer adım hedefi var ve bu adım hedeflerini tamamlamanız için sizden sadece yürümenizi ve daha çok adım atmanızı istiyorlar. Sizler adım atıp bu adımları çevirip o sivil toplum kuruluşu kampanyalarınıza gönderdiğinizde ve onlar hedefi tamamladığında Help Steps'ten bağış alıyorlar.

BUNDAN SONRAKİ DURAĞIMIZ İNGİLTERE VE SONRA İSPANYA OLACAK: Help Steps şu an dünyaya açılıyor. Bundan sonraki durağımız İngiltere ve daha sonra İspanya olacak. Daha çok dünyanın her yerinde insanların lokal sivil toplum hareketleri için, kurumsal problemler için yürüdüğü bir uygulama hayalim var Help Steps'te. Aslında 14 senedir kurumsal hayatta çalışıyordum ama hep bir sosyal girişimci olma hayalim vardı. ve toplumda da gözlemlediğim bir sivil kuruluşlarının geleneksel bağışların yanı sıra dijital anlamda insanların bağışına desteğine ihtiyacı vardır.

YAKLAŞIK 3 YILDIR DA BU PROJEDE DÜNYANIN HER YERİNDE İNSANLARI YÜRÜTÜYORUZ: Son dönemde malum hepimizin ekonomik problemlerle beraber bağış yapmak kavramı hayatımızın üçüncü, dördüncü planında. Dolayısıyla Help Steps gibi ücretsiz mobil uygulamalar ve girişimler çok büyük eksiklikti. Sadece Türkiye'de değil dünyada da böyle bir açık gördüm. Help Steps'te fikrini hayata geçirdim. Yaklaşık üç yıldır da bu projede dünyanın her yerinde insanları yürütüyoruz. Help Steps mobil uygulaması bu zamana kadar kullanıcı sayısına organik olarak gelişti. Bu benim için çok kıymetli. Her şeyden önce bu girişim ekosisteminde bir kadın girişimci olarak yer almak ve böyle bir sosyal projenin arkasında güçlü bir kadın olarak yer almak benim için büyük gurur verici. Aldığım ödüllerle de bunu taçlandırarak bunun gerçekten iyi bir hareket olduğunu bende anlamış ve öğrenmiş oldum. Hepl Steps bu zamana kadar çok sayıda üniversitelerden, özel kuruluşlardan yılın sosyal girişimi, yılın girişimi, yılın kadın girişimcisi gibi ödüllere layık görüldü. Şimdi de yolculuğumuz dünyanın her yerinde bu adımları artırmak.

BU UYGULAMANIN SİZE EN BÜYÜK KATKISI ÖNCE KENDİNİZ İÇİN BİR ADIM ATIYOR OLMANIZ : Öncelikle kendi sağlığınız için, kendi hem bedensel hem mental sağlığımız için sizi daha çok yürümey sizi iyilik motivasyonuyla teşvik eden bir uygulama. Bu uygulamanın size en büyük katkısı önce kendiniz için bir adım atıyor olmanız. Biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü de bir günde minimum 8 bin ile 10 bin adım atmanız gerektiğini söyler. Dolayısıyla bu adımı atmanız için bir sebebiniz var. Birine destek olmak, bir bağışa vesile olmak. Bu kimi zaman bir sokak hayvanı için bir kampanyaya destek olabilir, kimi zaman hasta bir çocuğunun tedavisi için olabilir. Bir engelli sandelyesinin teslimi için olabilir. Kısacası Help Steps'te yürümek için bir sebebiniz var. Çok basit bir uygulama. Akıllı telefonlarınıza ücretsiz olarak indiriyorsunuz. Her gün adım atıyorsunuz ve bu adımları HS puanına dönüştürmeyi unutmuyorsunuz. Tabii dönüştürdükten sonra da ister biriktirin ister aynı gün dilediğiniz sivil toplum kuruluşuna bağışlaya bilirsiniz."