Avrupa'da elektrikli otomobillere yönelik yeni bir program başlıyor. İtalya hükümeti, benzinli ve dizel motordan elektrikli araçlara geçmeye teşvik etmek için 930 milyon euroluk yeni bir bütçe ayırdığını açıkladı. Bu para, yeni elektrikli otomobil almak isteyen kişilere hibe olarak sağlanacak.

İtalya, elektrikli otomobil alımlarına para yardımı verecek

Planın en önemli parçası, yılda 30 bin eurodan az kazanan düşük gelirli İtalyan vatandaşları kapsıyor. Eski ve çevre kirliliğine yol açan araçlarını değiştirmek isteyen vatandaşlara, elektrikli araç satın almaları için 14 bin euroya kadar sübvansiyon sağlanacağı bildirildi.

Avrupa'nın en eski araç filolarından birine sahip olan İtalya, 11 milyondan fazla Euro 3 ve daha kötü emisyona sahip araca yer veriyor. Ülkenin bu yatırımı, elektrikli araçları düşük gelirli kullanıcılar için erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Böylece trafikte doğa dostu bir dönüşüm de başlamış olacak.

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İtalya'da üretilen elektrikli araçlar için ek teşvik önerildiği ifade edildi. Bu araçlara yönelik sübvansiyonların daha da yüksek olması bekleniyor. 930 milyon euroluk paket, gözden geçirilmek üzere önümüzdeki ay otomobil üreticilerine sunulacak.

Daha önce benzer bir hamle Fransa'dan gelmişti. Yerli otomobil üreticilerine teşvik eden hükümet, bu şekilde hem kamuoyu bilinci oluşturmak hem de yerli üretimi desteklemeyi amaçlıyordu.

İtalya'nın sıfır otomobil pazarı geçtiğimiz yıl yüzde 19'luk bir büyüme yaşadı. Ancak ülkenin yüzde 4'ü saf elektrikli ve yüzde 4'ü ise plug-in hibrit otomobillere yer veriyor.

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