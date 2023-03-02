İstanbul Deprem Seferberlik Planı açıklandı!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta birkaç saat arayla gerçekleşen 2 depremde 50 bine yakın insan hayatını kaybetti. Deprem sonrasında ise yüz binlerce insan çadırlarda, konteyner kentlerde ve başka şehirlerde yaşamaya başladı. Bugün ise İBB tarafından düzenlenen ve birkaç gündür devam eden İstanbul Deprem Seferberlik Planı nihayete erdi.

İstanbul Deprem Seferberlik Planı paylaşıldı: Deprem Dirençli Kent uygulamasına geçiliyor!

İBB, Deprem Dirençli Kent uygulamasını hayata geçirdiğini açıkladı. Bugün yapılan konferansta "Planlamaya ilişkin konularda yapılması ön görülen revizyonlar", "Riskli yapı denetimine ilişkin konularda yapılması öngörülen revizyonlar", "İSKİ'nin deprem gündemi", "İSKİ deprem bölgesinde", "Erken uyarı ve erken müdahale" konuları işlendi. İlgili görselleri aşağıda habere yayılmış şekilde görebilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe,

Yeni projemiz: Deprem bölgesi için konteyner ofis!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"İBB olarak güçlü bir inisiyatif alıyoruz, düzeni değiştiriyoruz. Deprem ve afetlere karşı bu kadim şehri dirençli bir kent haline getirmek için her şeyi tekrardan, sıfırdan başlatıyoruz. 6 Şubat 2023 ne yazık ki hepimiz için hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı sürecin başlangıcı. Bu deprem millet olarak hepimizi harekete geçirdi. Bütün milletimizin başı sağ olsun.

İBB olarak tümden harekete geçerek ilk günden afet bölgesine koştuk. Sadece AFAD'ın bizi eşleştirdiği Hatay'da değil bütün bölgeye elimizden ne geliyorsa ulaştırmak için gayret ettik. Gücümüz yettiğince sürdürülebilir biçimde yaraların tümden sarılması anına kadar İstanbul halkı adına Büyükşehir Belediyesi olarak o bölgede olacağımızı belirtmek istiyorum. 2 bine yakın personelimizin halen Hatay'da bulunduğunu belirtmek istiyorum.

Artık hayatımıza eskisi gibi devam edemeyeceğimizi hepimiz çok net olarak biliyoruz. On binlerce canımız hala belki göçük altında enkazlardan çıkarılıyorken biz normal yaşamımızı sürdüremeyiz. Hiçbirimizin buna hakkı yok. Hepimizin her şeyi yeni baştan düşünmeye son derece yüksek ihtiyacı vardır. Depremi ülkemizin birincil sorunu kabul etme zorunluluğumuz var. Deprem bu kadim topraklar için bir gerçekliktir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak güçlü bir inisiyatif alıyoruz, düzen değiştiriyoruz. Düzeni değiştirmek zorundayız. Düzen değiştirmek cesaret ister. Cesur olabilmek için önce yanlış giden bir sürecin, düzenin parçası olmaktan net olarak kurtulmak gerekir. İBB yıllardır bu konuyu konuşuyor, 1999 yılından beri. Ancak bu düzene kalıcı ve cesur bir şekilde değişim adına gerekli adımları atamamıştır.

Deprem dirençli İstanbul için yüksek bir seviyeli seferberlik başlatıyoruz. Bu pek ala mümkündür. Var olmak, yaşamak istiyorsak mümkün olmak zorundadır. Deprem İstanbul için kaçınılmaz bir gerçek ve gerçek anlamda beka meselesidir. Tarihini saatini bilmiyoruz.

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki deprem bu kentte yaşanacaktır. Eğer millet olarak bu kadim topraklarda neslimizi yaşatmak istiyorsak deprem dirençli yerleşim alanlarını mutlaka hızlıca oluşturmak zorundayız. Tüm halkımızla birlikte çalışmak ve birlikte başarmak istiyoruz.

Gerçekçi stratejilere mutlaka ihtiyacımız vardır. Kaynağa ihtiyacımız vardır. Sorunun devasa büyüklükte olduğunu hepimiz biliyoruz. İşbirliğine ihtiyacımız vardır. Her kesimin harekete geçmesi ve geçirilmesi gerekiyor. Her kesimin harekete geçmesi ve geçirilmesi gerekmektedir.

Bilime ihtiyacımız var. Bilim yegane ışığımızdır. Dün olduğu gibi bilimin söylediklerini görmezden gelerek yolumuza devam ettiğimizde canımızı yakan, sayısını söylemekte ve sayısını beyan etmekte bile zorlandığımız on binlerce insanımızı kaybettiğimizde yaşadığımız acıyı defalarca yaşarız. Görmezden gelerek yolumuza devam etmemiz mümkün değildir.

7 bilimsel kuruldan gelen raporları paylaşacağız. Bu kadim şehri depreme dirençli hale getirebilmek için her şeyi sıfırdan başlatıyoruz. Ekiplerimiz ve bilim insanlarımız çalışmalarına aralıksız devam edecek. Yapılması gereken devasa işler var. İşin mali boyutuyla mevzuatıyla İBB'nin ötesinde çok daha büyük bir durum olduğunu hepinizin gözlerinin önüne sereceğiz. Bugün yeni bir güçlü başlangıç yapıyoruz.

Ya hep birlikte hareket edeceğiz ya da işbirliğine yanaşmayanlar koltuklarını bırakıp evine dönecek. İstanbul Güçleniyor sistemi ile maliyetine güçlendirme yapacağız. Mart ayının ortasından itibaren başvuru almaya başlayacaktır. Bunu da vatandaşlarımıza buradan duyurmak istiyorum.

110 bini aşkın hızlı tarama başvurusu aldık. İmar yönetmeliğinin revizyon çalışmasını Meclis'e sunuyoruz. Bütçe afet planı için revize edilmelidir. Boş söze kimsenin tahammülü kalmadı. Bu mesele partiler üstüdür, herkese çağrı yapıyorum. Gelin bütün Marmara'yı kapsayan deprem konseyini kuralım."

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce şunları söyledi:

"Son yaşadıklarımız bize gösterdi ki afetlere ilişkin mevzuatımızın birçok kırılanlığı var. Mevzuatımızın eksik ve suistimallerinin sonuçlarını son depremde gördük. Bizce bu çerçevede İstanbul için ayrı bir yasa düzenlemesine ihtiyaç var. İmar planlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin süreçlerin kamu yararı gözetilerek tekrar ele alınması gerekiyor. 99 öncesi imzalanan imar planları tekrar gözden geçirilmeli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilen yetkilerin bir kısmının İBB'ye verilmesi de önem taşıyor.

Toplanma alanlarının imar planlarına işlenmesi ve değiştirilemeyecek hususlar olduğunun kayıt altına alınmalı. Sayıştay'ın önümüzdeki dönemde imar rantlarına ilişkin özel bir çalışma yapması birçok şeyi değiştirebilir. Bizce tüm yapıların kimlik kartları deprem güvenlik sertifikası olarak hazırlanmalı. Zemin katında ticari işletme bulunan tüm yapılar ayrı bir denetime tabi tutulmalı. İnşaatlarda görev alacak tüm ara elemanlara mesleki bir yeterlilik eğitimi verilmesi zorunlu. Riskli yapıların tespit ve uygulanması gözden geçirilmeli."

Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt şunları söyledi:

"Sabit taksitle sosyal konut üretilebildiğini gösterdik. Riskli yapıların yenilenmesi sürecinde vatandaşlarımıza güven veren, sürdürülebilir yöntemler sunmak zorundayız. Güçlendirme konusunda da aktif rol alacağız."

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar şunları söyledi:

"İstanbul'da dar gelirli vatandaşlarımızın evlerinin yenilenmesi ve riskli konutların dönüştürülmesi için kredi imkanı sunulacak. İstanbul genelinde hızlı tarama testlerinde deprem güvenliği sıfıra yakın, kendiliğinden çökme riski taşıdığını tespit ettiğimiz 318 binada oturan vatandaşlarımıza bakanlığın belirlediği limitin 3 katı kira yardımı taahhüt ediyoruz."

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