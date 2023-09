iPhone 15 Serisi Kutudan Hasarlı Çıktı

Titanyum çerçeveleri ile herkesin odak noktasında bulunan iPhone 15 serisi ön siparişe ve ardından satışa çıktı. Heyecanla iPhone 15'ini alan birçok kullanıcıysa büyük bir hayal kırıklığı karşıladı. Cihazlar kutu içerisinden hasarlı çıktı. Peki bu hasarlar nasıl oluştu? Üretim bandında bir problem mi var? İşte karşınızda hasarlı iPhone 15 modelleri…

Titanyum çerçeveler gerçekten dayanıklı mı? İşte kutudan hasarlı çıkan iPhone 15 Pro modelleri!

Twitter'da yapılan bir paylaşımla ortaya çıkan bu konu birçok kesimden de tepki aldı. Kullanıcılar gerçekten pahalı ve titanyum çerçevelerinin "dayanıklı" olarak öne çıkartıldığı bir cihazın kutudan hasarlı olarak çıkmasına bir hayli şaşkın. Cihazların genel olarak çerçeve, kamera camı, arka cam gibi parçalarında hasarlar görülüyor.

Some iPhone 15 Pro units appear to have display misalignment, dirt on the camera lenses, scratches on the screen and signs of damage in various areas, there are reports of bubbles and discolored squares. This happens for units destined for the US, Chinese and EU markets pic.twitter.com/8Peh0zoaZs — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 23, 2023

Yapılan paylaşımlarda ise bu durumun 3 büyük pazarda öne çıktığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa pazarlarında hasarlı iPhone'lar gündemde. Cihazların ekranlarında çizikler, çerçevelerinde düşmeye bağlı oluşabilecek hasarlar, boyalı yüzeylerde kabarcıklar ve rengi solmuş alanlar bulunuyor. Bunlar kozmetiğe bağlı sorunlar çözülmesi muhtemel ancak bir de kamera camları çizik olan modeller var.

Bir iPhone 15 Pro modeli kendini özellikle kamera özellikleri ile sattırmayı başaran cihazlardan. Böyle bir cihazda kamera lensinin çizik olarak gelmesi ciddi bir sorun. Konuyla ilgili Apple bir destek mesajı veya açıklama yapmadı. Fakat cihazların değiştirilmesi gerekiyor. Daha önceki iPhone modellerinde de buna benzer sorunlar yaşanmıştı. Üretimde bir partide çıkan aksilik sebebiyle piyasadaki bazı cihazlarda hasarlar oluşabiliyor.

Konuyla ilgili olarak yapılabilecek en iyi şeyse cihazı satın aldıktan sonra Apple Store'dan çıkmadan müşteri temsilcisi önünde kutuyu açmak ve cihazı incelemek. Bu sayede cihazda olan bir hasar Apple Store çalışanı tarafından da fark edilerek değişim sağlanabilir.