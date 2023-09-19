Intel, Meteor Lake işlemci ailesini duyurdu

Intel, Innovation 2023 etkinliği kapsamında bir dizi önemli gelişmeyi açıkladı. Meteor Lake kod adına sahip olacak yeni işlemci ailesinin 14 Aralık'ta görücüye çıkacağı belirtildi. Bu ailenin en önemli özellikleri arasında Intel 4 mimarisini benimsemesi, "i" ismi yerine Core Ultra'ya geçiş yapması ve yapay zeka yetenekleri bulunuyor.

Intel Meteor Lake (Core Ultra serisi) 14 Aralık'ta çıkacak

Meteor Lake ailesi Intel için yeni bir döneme işaret ediyor. TSMC'nin yolundan giden Intel, bu konuda Intel 4 işlem teknolojisini kullanacak. Meteor Lake ailesinde dört ayrı yonga (Intel, "karo" ifadesini kullanıyor) bulunacak. Bunlar CPU çekirdekleri, entegre grafik belleği (GPU), I/O ve sistem özellikleri olarak ayrı bölümlerde çalışacak.

Meteor Lake'e güç veren işlemci, 6 performanslı Redwood Cove çekirdeği ve 8 verimli Crestmont çekirdeğini içerecek. Entegre GPU ise mevcut modellere kıyasla frekans artışı sunacak ve grafik performansını iki katına çıkaracak. GPU'ların TSMC N5 mimarisi üzerine inşa edildiğini belirtelim.

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Yapay zeka için optimize edilmiş bir sinirsel işlem birimi (NPU) modülü ise bu görevlerin ayrı şekilde ele alınmasına olanak tanıyacak. Intel, özel NPU birimiyle dizüstü bilgisayarlarda üretken yapay zeka döneminin başlayacağını söylüyor.

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Modüler tasarım hem performansa hem de güç verimliliğine öncelik veriyor. İşlemci için verimli çekirdeklerden yeni bir "Düşük Güç Adası" bulunuyor. Yeniden tasarlanmış bu yonga, standart ara bağlantılar yerine her bir yongayı birbirine bağlıyor. Ayrı karolar sayesinde bant genişliğini artıran Intel, her işlevin en iyi süreci seçeceğine inanıyor.

Meteor Lake yongalarına ek olarak Intel, 2025 yılına kadarki yol haritasını da paylaştı. Şirket, Intel 4 çıkışını takip ederek 2024 yılında Intel 3 mimarisine sahip işlemcilerini piyasaya sürmeyi hedefliyor. Daha da önemlisi, 2025 yılında çıkaracağı 20A mimarisiyle TSMC'nin önüne geçmeyi hedefliyor.

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