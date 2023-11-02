Instagram Yapay Zekalı Sanal Arkadaş Özelliği Geliştiriyor

Instagram, yapay zekalı sanal arkadaş özelliği geliştirerek kullanıcılarına yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yapay zeka botuyla sohbet edebilecek ve onun karakter özelliklerini belirleyebilecekler.

Yapay zekalı chatbot modası yerini sanal arkadaşlara mı bırakacak? Instagram şimdi de yapay zekalı sanal arkadaş güncellemesi getirme peşinde. Yapay zeka ile sohbet etme ve ona bir şeyler yaptırma artık günlük rutinlerimiz haline geldi. Instagram'da yapay zeka gündeminden geride kalmak istemiyor.

Instagram, yapay zekalı sanal arkadaş oluşturma özelliği sunacak

Facebook tarafından satın alınması sonrası sürekli kendi standartlarının dışına çıkan Instagram, şimdi de yapay zeka ile haşır neşir olma yolunda. Bu anlamda Meta, Instagram kullanıcıları için yapay zekalı arkadaş oluşturma özelliği geliştirdi. Şu an için beta aşamasında olan bu Instagram özelliği hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.

Sızan bazı ekran görüntülerine bakılırsa, Instagram sanal arkadaş özelliği, tıpkı Meta için Avatar oluşturmak gibi ilerliyor. Tabii ki burada sadece yapay zekalı arkadaşınız için avatar oluşturmakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda bu sanal arkadaşın nasıl karakter özelliklerine sahip olacağını da belirlemek mümkün.

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Buna göre yapay zekanızın nelerden hoşlandığını da belirlemeniz mümkün. Ekran görüntülerine göre tüm bu kişilik özellikleri ve nelerden hoşlandığını belirledikten sonra yapay zeka botu ile konuşmanız mümkün. Ancak bu botun sadece sizinle sohbet mi edeceği yoksa işinizi kolaylaştıracak bir asistan mı olacağı belirsiz.

Yapay zeka ile sanal arkadaş geliştirme ilk defa karşımıza çıkan bir kavram değil. Daha önce de Snapchat benzer bir girişimle karşımıza çıktı. Ancak burada hem görüntü hem de metinsel anlamda daha komplike bir tasarım var. Bu sanal arkadaşların sonrasında Meta'nın kendi sanal dünyasına taşınması da olası. Her ne kadar Metaverse çoktan popülaritesini yitirmiş olsa da, Meta, VR gözlüklerle yaratılan bir sanal dünyadan vazgeçmiş değil.

Peki sizce Instagram yapay zekalı sanal arkadaş özelliği ile gerçekten de yeni bir trendin önünü açabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.