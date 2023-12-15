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Instagram'da 2 Saniyelik Video Not Paylaşma Özelliği Nasıl Kullanılır?

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Instagram, Notlar bölümüne 24 saat sonra kaybolan 2 saniyelik video not paylaşma özelliğini getirdi. İşte bu yeni özelliğin nasıl kullanıldığına dair detaylar.

Günümüzde artık her şey çok hızlı tüketiliyor. İnsanlar uzun videolar izlemektense 15 saniyelik videolar izlemeyi tercih ediyor. TikTok'la başlayan bu kısa video trendi artık Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook gibi birçok platformda bulunuyor. Instagram Hikayeler ve Reels'den sonra şimdi Notlar bölümüne 24 saat sonra kaybolan 2 saniyelik video not paylaşma özelliği getirdi. Gelin bu yeni özellik nasıl kullanılır anlatalım.

Instagram video not paylaşma nasıl yapılır?

Instagram uygulamasında DM bölümünü açın.

Ekranın sol üst köşesinde, mesajların üstünde bulunan profil resmine dokunun.

Açılan Notlar ekranında, ekranın ortasında bulunan Kamera simgesine dokunun.

2 saniyelik videonuzu çekin ve Paylaş butonuna dokunun.

Video Notları paylaşmadan önce, notları kimin göreceğini seçebilirsiniz. Takip ettiğiniz takipçilerin veya Yakın Arkadaşlar seçeneğini seçebilirsiniz. Ne yazık ki, takip etmediğiniz kişilerin videonuzu görmesi için bir seçenek bulunmuyor. Paylaştığınız video not, gelen kutusunda geçici olarak profil resminizin yerini alacak.

Instagram Reels video indirme seçeneğini kapatma

Instagram yakın zaman önce Notlar bölümünde şarkı paylaşma özelliği getirdi. Şirket şimdi de 24 saat sonra otomatik kaybolan 2 saniyelik videolar paylaşma özelliğini kullanıma sundu. Bu yeni özellik kademeli olarak kullanıma sunuldu. Eğer yeni özelliği göremiyorsanız, uygulamayı güncelleyin.

Instagram Notlar özelliği aslında metin tabanlı anlık durum paylaşımı yapılması için geliştirildi. İnsanlar zaten video paylaşmak için Hikayeler'i veya gönderileri kullanıyor. Bu özellik tutmaz diye düşünebilirsiniz. Ancak günümüzde hiç aklımıza gelmeyen şeyler tutabiliyor. Özelliğin beğenilip beğenilmeyeceğini zamanla göreceğiz.

Instagram'ın Video Notları hakkında sizlerin düşüncesi neler?

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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