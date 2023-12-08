Infinix Smart 8 HD: İnanılmaz Fiyatıyla Dikkat Çekiyor

Infinix, son zamanların en uygun fiyatlı akıllı telefonu Smart 8 HD'yi tanıttı. Dinamik Ada özelliği ve özellikleriyle dikkat çeken telefon, alt segmentte iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Infinix son zamanların belki de en uygun fiyatlı akıllı telefon modeli Infinix Smart 8 HD'yi tanıttı. iPhone benzeri Dinamik Ada ile gelen Smart 8 HD fiyatı ile şaşırttı. İşte Infinix Smart 8 HD'nin tüm özellikleri ve fiyatı.

Infinix Smart 8 HD bu fiyata neler sunuyor?

Infinix son zamanlarda uyguladığı fiyat politikası ile akıllı telefon pazarında farklı bir soluk oldu. Infinix Smart 8 HD de bu modellerden birisi. Dinamik Adalı ekranı ile iPhone modellerinden 15 kat daha ucuza satışa sunulan Smart 8 HD, alt segmentin kralı oldu diyebiliriz.

6,6 inç büyüklüğünde Dinamik Adalı ekranla gelen Smart 8 HD, bu IPS LCD ekranda 90Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunuyor. Yine ön tarafında 8 Megapiksellik bir ekran taşıyan Smart 8 HD, arka tarafta ana kamera olarak 13 Megapiksellik bir sensör kullanıyor. Bu kameranın yanında ise bir adet AI sensör yer alıyor.

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Gücünü UniSOC T606 yonga setinden alan Infinix Smart 8 HD, 3 GB RAM bellek ve 32 GB depolama ile geliyor. Android 13 tabanlı XOS 13 ile çalışan cihaz, elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bataryasından alıyor. 10W hızlı şarj desteği, 4G LTE, Bluetooth 5.0, çift bantlı WiFI ve GPS gibi özelliklere de sahip olan Smart 8 HD, tüm bunlara ek olarak Sanal RAM, DTS İşleme, Power Marathon Teknolojisi, Fotoğraf Sıkıştırıcı, 360 El Feneri, Göz Bakımı, Yapay Zeka Galerisi ve Mem-Fusion gibi özellikleri de beraberinde getiriyor.

Özellikleri ile alt segmente hitap eden Infinix Smart 8 HD, Dinamik Adası, 6,6 inçlik 90Hz ekranı ve dev bataryası ile segmentinin en iddialı modeli diyebiliriz. Tabi fiyatı bu kadar övmüşken Infinix Smart 8 HD'nin 75 Dolar'a satılacağını da bildirmek gerek. Yani ülkemizde 2200 TL gibi bir fiyata denk geliyor. Siz Infinix Smart 8 HD'yi nasıl buldunuz? Fiyatına göre sundukları yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Infinix Smart 8 HD özellikleri!