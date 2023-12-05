İnci Holding'in çevre dostu girişimi AZKarbon, güneş paneli kurulum maliyetlerini açıkladı

İnci Holding'in çevre dostu girişimi olan AZKarbon, güneş paneli kurulum maliyetleri hakkında bilgi verdi ve çevre dostu enerji üretimi konusunda destek sağladığını duyurdu.

İnci Holding'in çevre dostu girişimi olan AZKarbon, sürdürülebilirlik ve iklim kriziyle mücadele konusunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Şirket, "Dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık" felsefesiyle hareket ederek, çevre dostu ürünler ve hizmetler aracılığıyla iklim krizine karşı sorumluluk bilincini yansıtıyor. Peki güneş paneli kurulum maliyeti ne?

Güneş paneli kurulum maliyeti ne? Hemen hesaplayın!

AZKarbon ön fizibilite raporu: https://bit.ly/480NCGy

AZKarbon ürünlerinde binlerce üründe 1000 TL'ye varan anında sepet indirimi: https://bit.ly/416X8FQ

5.12.2023 – 15.12.2023 tarihleri arasında geçerli olacak 25.000 TL'ye 1.500 TL'lik indirim kodu : ALKAN1500

NOT: Her kullanıcı 1 kere kullanabilir. Diğer kampanyalar ile birleştirilemez. Kampanya ilk 100 kişi ile sınırlıdır.

AZKarbon'un çevre dostu yaklaşımı, anahtar teslim güneş paneli çözümleriyle dikkat çekiyor. Güneş enerjisi teknolojisinde uzmanlaşmış bir e-ticaret platformu olarak, güneş paneli kurulumuyla ilgili detaylar ve maliyetler konusunda sağladığı bilgilerle öne çıkıyor.

Anahtar teslim güneş paneli hizmeti, çatıya profesyonelce kurulan güneş panelleriyle çevre dostu enerji üretimine olanak tanırken, aynı zamanda enerji maliyetlerinden tasarruf etme fırsatı sunuyor. Güneş paneli maliyeti ve kurulum süreci, ön fizibilite, teklif talebi, teklif değerlendirme, montaj ve dağıtım anlaşması gibi adımlarla kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı hedefliyor.

AZKarbon, geleceğe yatırım yapmak ve çevre dostu seçeneklerle enerji maliyetlerini azaltmak isteyenler için ideal bir platform sunuyor. Güneş paneli teknolojisinin avantajları ve maliyet odaklı çözümleriyle, sürdürülebilir enerjiye geçiş konusunda bilgi ve destek sunuyor.