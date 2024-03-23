İlk iPhone Modeli Rekor Fiyata Satıldı

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte eski teknolojik ürünleri bulmak çok zor. Özellikle Apple tarafından üretilen eski cihazlar, teknoloji tutkunları tarafından büyük ilgi görüyor. Teknoloji devinin kurucusu Steve Jobs tarafından imzalanmış çeklerin yanı sıra, markanın geçmiş yıllarda ürettiği ve artık nadiren bulunan ürünleri rekor fiyatlara satılabiliyor. Son olarak kutusu açılmamış 1. nesil iPhone da açık artırmaya çıktı ve dudak uçuklatan fiyata alıcı buldu. İşte ayrıntılar…

iPhone 1 modeli, 147 bin dolara satıldı!

Ocak 2007'de MacWorld San Francisco'da tanıtılan iPhone 1, 3,5 inç gibi küçük bir ekran ve 2 Megapiksel kameraya sahipti. Akıllı telefon, aynı yılın haziran ayında 499 dolar (4 GB) ve 599 dolardan (8 GB) satışa çıkmıştı. Ancak bugün çıktığı açık artırmada katlarca daha yüksek fiyata satıldı.

Apple markalı eski ürünlerin satışıyla bilinen RR Auction müzayede evi, 2007 yılında piyasaya sürülen iPhone 1 modelini açık artırmaya çıkardı. 4 GB depolama alanına sahip cihaz, 147 bin 286 dolara alıcı buldu. Telefonun çalışıp çalışmama durumu ise bilinmiyor.

Apple, ilk iPhone modelini piyasaya sürdükten sadece iki ay sonra 4GB depolama alanına sahip versiyonun üretimini düşük talep nedeniyle durdurmuştu. Bu da 4 GB'lık modeli çok daha nadir kılıyor.

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Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 1 için en fazla kaç para verirdiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.