Üye Girişi
Haberler

İlk iPhone Modeli Rekor Fiyata Satıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte eski teknolojik ürünleri bulmak çok zor. Özellikle Apple tarafından üretilen eski cihazlar, teknoloji tutkunları tarafından büyük ilgi görüyor. Teknoloji devinin kurucusu Steve Jobs tarafından imzalanmış çeklerin yanı sıra, markanın geçmiş yıllarda ürettiği ve artık nadiren bulunan ürünleri rekor fiyatlara satılabiliyor. Son olarak kutusu açılmamış 1. nesil iPhone da açık artırmaya çıktı ve dudak uçuklatan fiyata alıcı buldu. İşte ayrıntılar…

iPhone 1 modeli, 147 bin dolara satıldı!

Ocak 2007'de MacWorld San Francisco'da tanıtılan iPhone 1, 3,5 inç gibi küçük bir ekran ve 2 Megapiksel kameraya sahipti. Akıllı telefon, aynı yılın haziran ayında 499 dolar (4 GB) ve 599 dolardan (8 GB) satışa çıkmıştı. Ancak bugün çıktığı açık artırmada katlarca daha yüksek fiyata satıldı.

Apple markalı eski ürünlerin satışıyla bilinen RR Auction müzayede evi, 2007 yılında piyasaya sürülen iPhone 1 modelini açık artırmaya çıkardı. 4 GB depolama alanına sahip cihaz, 147 bin 286 dolara alıcı buldu. Telefonun çalışıp çalışmama durumu ise bilinmiyor.

Apple, ilk iPhone modelini piyasaya sürdükten sadece iki ay sonra 4GB depolama alanına sahip versiyonun üretimini düşük talep nedeniyle durdurmuştu. Bu da 4 GB'lık modeli çok daha nadir kılıyor.

iPhone 17 ile ekran koruyucuya gerek kalmayacak! İşte o özellik

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 1 için en fazla kaç para verirdiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Apple Mobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı! Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Mart listesi! Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 23 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 22-23 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title