İlan sitesi Sahibinden'e erişilemiyor! Şirketten açıklama geldi
Türkiye'nin önde ilan sitesi sahibinden.com'a gece yarısından bu yana erişim problemi yaşanıyor. Sitenin domain ücretinin ödenmediği ve başka bir şirketin alan adını satın aldığı iddia edilirken, firmadan yapılan açıklamada, "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır." denildi.
İlan sitesi Sahibinden.com'a bir süredir hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamıyor. Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Sunucu erişim sorunu-belirtilen ada sahip bir sunucu bulunamadı" uyarısı ile karşılaşırken, ortaya önemli bir iddia atılmış durumda. Şirketin domain (alan adı) ücretini ödemediği ve başka bir firmanın alan adını satın aldığı öne sürülürken, firmadan konu hakkında bir açıklama geldi.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Sahibinden'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU
Kullanıcılar sosyal medyada konu hakkında yüzlerce paylaşım yaptı. İşte yapılan yorumlardan bazıları;