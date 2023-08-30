Huawei, yapay zeka alanında Nvidia'ya rakip olacak

Huawei, yapay zeka alanında kullanılan Nvidia ekran kartlarına rakip olacak yapay zeka odaklı ekran kartı için önemli bir yol katetti. Çinli yapay zeka firması iFlytek CEO'su Liu Qingfeng, Huawei'nin yapay zeka için GPU modelleri üzerinde çalıştığını ve Nvidia'nın en güçlü A100 çipiyle yarışacağını iddia etti.

Huawei, yapay zeka alanındaki payını büyütmek için yeni yatırımlar yapmaya hazırlanıyor. Çinli üreticinin, yapay zeka alanında kullanılan Nvidia ekran kartlarına rakip olacağı söylendi. Buna göre Huawei, yapay zeka odaklı ekran kartı için önemli bir yol katetti.

Huawei, Nvidia A100 ile yarışacak yapay zeka ekran kartı üretiyor iddiası

Çinli yapay zeka firması iFlytek geçtiğimiz günlerde bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında konuşan iFlytek CEO'su Liu Qingfeng ise Huawei'nin yapay zeka için GPU modelleri üzerinde çalıştığını iddia etti. Hatta Nvidia'nın bu alandaki en güçlü A100 çipiyle yarışacağını bildirdi.

Huawei'nin yapay zekada algoritma sınırlamalarını geçtiği ve bilgi işlem gücüne yatırımlar yaptığı aktarıldı. Ancak Nvidia'nın bu konuda oldukça avantajlı olduğunu belirtmek gerekiyor. Örneğin OpenAI, ChatGPT'yi eğitmek için her biri 10 bin dolara satılan on binlerce A100 çipini kullandı.

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Nvidia, şu anda ABD yaptırımları yüzünden A100 çipini Çinli firmalara satamıyor. Bu durum ise Huawei gibi firmaları A100'e eşdeğer yerli bir ekran kartı üretmesine kapı aralıyor. Nvidia'nın, Çin pazarı için daha düşük performanslarda çalışan A800 versiyonuna sahip olduğunu belirtelim.

Qingfeng ayrıca Huawei'nin yapay zeka odaklı çipler için özel bir ekip kurduğunu da sözlerine ekledi. Bu ekipte kendi şirketin bazı isimlerin olduğunu ve Huawei ile yakın iş birliği halinde olduklarını belirtti.

Öte yandan iFlytek'in 2024'e kadar ChatGPT ile rekabet edebilecek yeni bir yapay zeka modelini çıkarmak istediğini belirtti. Bu modelin Huawei'nin çipleriyle geliştirilip geliştirilmediği ise belirsiz.