Huawei FreeBuds Pro 3 İncelemesi

Huawei FreeBuds Pro 3, ses yetenekleriyle dikkat çeken bir kulaklık modelidir. Tasarımı, pil ömrü ve özellikleriyle öne çıkan bu kulaklık, kullanıcılara birçok avantaj sunmaktadır.

Huawei FreeBuds Pro'nun 3. nesil modeliyle karşınızdayız. Bakalım ses yetenekleriyle dikkat çeken Huawei FreeBuds Pro 3 bizlere neler sunuyor?

Huawei FreeBuds Pro 3 inceleme

Huawei FreeBuds Pro 3, 4.999 TL fiyatla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. 399 TL değerinde 1 yıl kayıp kulaklık desteği, AFBPRO300 kupon koduyla 300 TL ekstra indirim ve vade farksız 3 taksit avantajları da tüketicilere sunulan Huawei fırsatları arasında.

Dilerseniz şimdi sizi inceleme videomuzla baş başa bırakalım. İncelememizi yazılı olarak okumak istiyorsanız, yazımıza devam edebilirsiniz. İyi seyirler…

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Huawei FreeBuds Pro 3 tasarım özellikleri

Huawei FreeBuds Pro 3 incelememize tasarımla başlayalım. Bir önceki modele göre FreeBuds Pro 3'ün şarj kutusu yüzde 4.5 daha az yer kaplıyor. Kulaklıklar, kutudan daha rahat çıkması için ise, içerideki boş alan miktarı da artırılmış. Huawei, yüzde 5 seviyesinde de her bir kulaklığın ağırlığını hafifletmiş.

100.000'den daha fazla açıp kapamaya dayanabilen Huawei FreeBuds Pro 3, Nano Cam malzeme ile beraber aşınma ve yıpranmalara karşı yüzde 32 daha dayanıklı. IP54 desteği sayesinde su ve toza karşı dayanıklılığı bulunan FreeBuds Pro 3, yağmurlu günlerde ya da yoğun terlenen antremanlarda sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor.

Pil ömrü

Huawei FreeBuds Pro 3 ile, gürültü engelleme kapalıyken, tek bir şarj ile 6,5 saate kadar dinleme süresi ve şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 31 saate kadar dinleme süresi sunuyor.

ANC açıkken ise tek kulaklıkta 4.5 saat dinleme süresi, şarj kutusuyla beraber de 22 saat dinleme süresi sunuyor. Kulaklıklarda 55 mAh, şarj kutusunda ise 580 mAh bataryanın kullanıldığı Huawei FreeBuds Pro 3'te, kulaklıkları 40 dakikada kutusunda şarj edebiliyorsunuz. Kablo ile Huawei FreeBuds Pro 3'ün şarj kutusunu ise 1 saatte tam şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz şarj desteğine sahip olan Huawei FreeBuds Pro 3'ün şarj kutusunu ayrıca 150 dakikada kablosuz olarak şarj edebiliyor.

Huawei FreeBuds Pro 3 özellikleri

Nano cam malzemenin kullanıldığı tek parça gövdeye yer verilen Freebuds Pro 3, en iyi ses deneyimi için çift ses sürücüsüyle beraber geliyor. Huawei bu sürücünün daha güçlü bass'lar ve daha net tizler sağlayacağını ifade ediyor. Kablosuz kulaklık ayrıca daha iyi ses kalitesi için uyarlanabilir üçlü ekolayzere sahip.

11 mm boyutunda 4 mıknatıslı Dinamik Sürücü, 14 Hz'e kadar bas sesleri, 48 KHz'e kadar da tiz sesleri verebiliyor. Yüksek çözünürlüklü ses iletimini yani HiRes desteğine sahip olan Huawei FreeBuds Pro 3, yeni yüksek kaliteli Bluetooth ses formatı sayesinde, ses iletim hızı 990 kbps'e kadar çıkıyor.

Bluetooth 5.2 arabirimini destekleyen üründe gecikme değerleri ise 90 ms'in altında. Şarj kutusuyla birlikte 31 saate kadar kullanım vadeden FreeBuds Pro 3, gürültü engelleme konusunda ise Pure Voice 2.0 ve ANC 3.0 desteğine yer veriyor.

Akıllı ANC 3.0'ın güncellenmiş AI uyarlanabilir gürültü engelleme algoritması, kulağın içindeki ve dışındaki sesleri gerçek zamanlı olarak doğru bir şekilde tanımlamak ve hesaplamak için tri-mic hibrit gürültü engelleme sistemi ile birlikte çalışır ve böylece gürültü engelleme etkilerini gerçek zamanlı koşullara göre uyarlar.

ANC özelliği, HUAWEI FreeBuds Pro 3'te %50 oranında iyileştirilerek uçuşlar ve tren yolculukları için ideal bir dinleme arkadaşı haline gelir. Yeni ANC 3.0 ile beraber dinamik, rahat, genel ve ultra ayarlarıyla beraber, gürültü engellemeyi ortam şartlarına uygun bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Huawei FreeBuds Pro 3, aynı anda 2 cihaza bağlanabilecek yapıda. Huawei AI Life uygulamasıyla beraber Android ve iOS'te kullanabiliyorsunuz.

Ayrıca doğrudan Huawei Watch GT4 gibi akıllı saatinize doğrudan bağlayabilirsiniz. Böylece spor yaparken telefona ihtiyaç duymadan, FreeBuds Pro 3'ün üzerinde bulunan tuşları üzerinden Watch GT 4 ile beraber de kullanabilirsiniz.