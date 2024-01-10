Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Huawei, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, kısa süre önce uygun fiyatlı Enjoy 70 Pro modelini tanıttı. İşte Huawei Enjoy 70 Pro özellikleri ve fiyatı…

Huawei Enjoy 70 Pro özellikleri ve fiyatı

Huawei Enjoy 70 Pro modeli, 6.7 inç boyutunda LCD ekranla geliyor. Bu ekran, Full HD çözünürlükte. Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 680 4G işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci dört adet 2.4 Ghz hızında ARM Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz hızında ARM Cortex-A53 çekirdeklerinden oluşuyor.

Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise 108 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan ikili kamera kurulumu bizleri karşılıyor.

vivo'nun uygun fiyatlı akıllı telefonu ortaya çıktı! İşte dikkat çeken fiyatı

8 GB RAM'e sahip olan Huawei Enjoy 70 Pro'nun depolama alanı tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor. Öte taraftan cihaz, 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bu batarya, 30 dakikada yüzde 62 seviyesinde dolumu mümkün kılan 40W hızlı şarj ile besleniyor. Son olarak akıllı telefonun bağlantı özellikleri ise Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0.

Huawei Enjoy 70 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran: 6.7 inç – LCD Full HD çözünürlükİşlemci: Qualcomm Snapdragon 680 4GÇekirdekler: 4 x Cortex-A73 @ 2.4GHz 4 x Cortex-A53 @ 1.9GHzÖn Kamera: 8 MegapikselArka Kameralar: 108 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörüRAM: 8 GBDepolama: 128 GB / 256 GBİşletim Sistemi: HarmonyOS 4Batarya: 5,000 mAhŞarj Hızı: 40W – 30 dakikada %62 dolumBağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0USB Girişi: USB-CRenk Seçenekleri: Obsidian Black, Snowy White, Emerald Green

Huawei Enjoy 70 Pro fiyatı;

Huawei Enjoy 70 Pro 8 GB RAM + 128 GB: 205 dolar

Huawei Enjoy 70 Pro 8 GB RAM + 256 GB: 235 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.