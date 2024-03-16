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Hindistan Hükümeti, Google'a Karşı Soruşturma Başlattı

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Hindistan hükümeti, Google firmasının ülkede birçok alanda tekel durumuna gelmesi üzerine bir soruşturma açtı. Şirketin uygulama mağazasını adil olmayan yöntemlerle idare ettiği iddialarıyla ilgili detaylar haberimizde.

Hindistan hükümeti, Google firmasının ülkede birçok alanda tekel durumuna gelmesi üzerine bir soruşturma açtı. Hazırlanan raporda, şirketin özellikle uygulama mağazasını adil olmayan yöntemlerle idare ettiği belirtiliyor.

İddialara göre kendi uygulamalarını sürekli öne çıkaran firma, diğer uygulamaları ise arka plana alıyor. Ayrıca Google'ın Hintli platformlardan yüksek komisyon ücretleri aldığı da söylenmekte. Şirket yönetiminin nasıl bir savunma yapacağı ise merakla bekleniyor. İşte tüm detaylar…

Hindistan hükümeti, Google hakkında kuşkulu

Hindistan Rekabet Kurumu, Google'ın son yıllarda tekel olmak adına birçok faaliyete giriştiğini, bu nedenle tam 60 gün sürecek detaylı bir soruşturma süreci başlattıklarını açıkladı. Soruşturma kararının, bazı Hintli şirketlerin başvurusuyla alındığı belirtiliyor.

Çünkü Google geçtiğimiz haftalarda, ödeme şartlarına uymadıkları gerekçesiyle ülkede aktif olan tam 10 geliştiricinin uygulamalarını mağazasından tamamen kaldırmıştı. Oldukça tepki çeken bu durum eleştiri oklarını firmanın üzerine çekince, bu karardan dönüldü.

Google bu iddialar karşısında ne yapacak?

Kurum, Google'ın mağazadaki uygulama satışları için talep ettiği %10 ile %30 arasında değişen komisyon oranının adaletsiz olduğunu, bu durumun ülkede faaliyet gösteren uygulama geliştiricilerine de büyük zarar verebileceğini düşünüyor.

Hindistan kullanıcı sayısı itibariyle Google'ın en büyük pazarı olduğundan ötürü, şirket yönetiminin konuya çok hassas yaklaştığı ve her türlü iş birliğine hazır olduğu ifade ediliyor. Ülke, 2022 yılında firmaya rekabet koşullarına uymadığı gerekçesiyle tam 275 milyon dolar para cezası vermişti.

Google'ın başı deepfake videolarla dertte!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Hindistan'ın uygulamaya koyduğu strateji doğru mu? Google bu suçlamalar karşısında ne yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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