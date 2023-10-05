Google, Made by Google etkinliği kapsamında Pixel 8 serisini ve Android 14'ü tanıttı. Etkinlik sonrasında Pixel Buds Pro kulaklığı için Konuşma Algılama özelliğini içeren bir güncelleme yayınladı.

Google Pixel Buds Pro için önemli bir yazılım güncellemesi yayınlandı

Google, geçtiğimiz saatlerde Made by Google etkinliği kapsamında Pixel 8 serisini ve Android 14'ü görücüye çıkardı. Etkinlik sonrasında ise Pixel Buds Pro kulaklığı için önemli bir yazılım güncellemesi yayınladı. Güncellemenin en önemli özelliği ise AirPods Pro 2'dekine benzer Konuşma Algılama oldu.

Google Pixel Buds Pro rakiplerinde olmayan özellkleri alıyor

Yeni özelliklerden bazıları arasında Konuşma Algılama, Bluetooth Süper Geniş Bant desteği ve yeni düşük gecikmeli oyun modu bulunuyor. Güncellemenin en önemli detayı ise Konuşma Algılama desteği gibi duruyor.

Konuşma Algılama, kullanıcı konuşmaya başladığında kulaklığın müziği otomatik olarak duraklatmasını ve dış sesleri duymasını sağlıyor. Kulaklığı çıkarmaya gerek kalmadan, konuşmaları tespit etmek için yapay zekadan destek alıyor.

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Bluetooth Süper Geniş Bant ise aramalar sırasında bant genişliğini iki katına çıkararak telefon görüşmelerinde daha net ses kalitesi sağlıyor. Google, bu özelliğin Clear Calling on Pixel özelliğini geliştireceğini ve arama sırasındaki arka plan gürültüsünü azaltacağını belirtiyor.

Buna ek olarak güncelleme, Pixel Buds uygulamasında işitme sağlığı takibi sunuyor. Kullanıcılara yüksek sesle müzik dinledikleri süreyi gösterecek bu özellik, işitme sağlığını korumaya yardımcı olmak için ses seviyesini düşürme uyarıları gönderecek.

Son olarak Pixel telefonlarıyla oyun oynarken otomatik olarak devreye giren düşük gecikmeli oyun modu da bulunuyor. Google, oyun deneyiminin daha canlı olması için gecikme süresini yarıya indirdiğini iddia ediyor.

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