Google Mesajlar, MLS standardını kullanarak platformlar arası mesajlaşma özelliğini getiriyor. Ancak bu durum AB düzenlemelerine aykırı olabilir ve Google'a ceza getirebilir.

Çoğu zaman bir veya birkaç kişi için bir sohbet uygulamasını telefonlara yüklediğimiz olur. Ancak bu kalabalık telefonda kalabalık yapabiliyor. Bu durumda ise en çok ihtiyaç duyulan şey platformlar arası mesajlaşma oluyor. Google hizmetler, merakla beklenen platform arası mesajlaşma durumuyla gündeme geldi. İşte detaylar!

Google Mesajlar, MLS standardı ile bir AB yasasını karşısına alıyor

Google Mesajlar, oldukça popüler olmakla birlikte kullanıcıların hayal ettiği bir özelliği getiriyor. Telefonlardaki uygulama kalabalıklığını ortadan kaldırmak birçok kullanıcının istediği bir durum. Google Mesajlar ise bunu gerçekleştiriyor.

Ortaya çıkan haberlere göre Google Mesajlar, MLS (Mesaj Katmanı Güvenliği) standardını Android'in tam merkezine getirecek. Hizmet, bu bu standardı gerçekleştirdiği takdirde platformlar arası mesajlaşma olasılığı gerçek olacak.

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Yalnızca WhatsApp kullandığınızı ve Telegram ya da başka bir platform kullanan biriyle mesajlaştığınızı düşünün. Bu düşünce imkansız gibi olsa da Google Mesajlar, MLS standardı ile bunu gerçekleştiriyor. Ancak konuyla ilgili ufak bir sıkıntı var gibi duruyor.

Google Mesajların MLS standardını kullanmasıyla birlikte AB düzenlemelerinden birini de karşısına almış oluyor. Bu ayrıca "Dijital Pazar Yasası"nın bir parçası. Söz konusu yasa ise aynı zamanda birçok büyük teknoloji platformunun iletişim protokolleri arasında birlikte çalışabilirlik üzerinde çalışmayı gerektiriyor.

AB düzenlemelerini dikkate almamak ise bir dizi cezayı beraberinde getiriyor. Google'ın bu adımıyla da bir ceza ile karşı karşıya kalması muhtemel. Bununla birlikte söz konusu platformlar arası mesajlaşma çok daha öncesinde gündeme gelen konular arasında yer alıyordu.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Mesajlar bu özelliği gerçekleştirebilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!