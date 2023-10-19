FBI ve MI5 Yapay Zeka Teknolojisinin Tehlikelerine Dikkat Çekiyor

Dünyanın en büyük güvenlik ajansları olan FBI ve MI5, yapay zeka teknolojisinin kötü niyetli ülkeler ve teröristler tarafından kullanılabilecek tehlikelerine dikkat çekiyor. Yapay zekanın güvenlik önlemlerini sabote etmek ve yasal olmayan adımlar atmak amacıyla kullanılabileceği uyarısında bulunan yetkililer, daha etkili adımların atılması gerektiğini vurguluyor.

Dünyanın en büyük güvenlik ajansları arasında yer alan FBI ve MI5, yapay zeka teknolojisinin neden olabileceği risklerle ilgili olarak alarm veriyorlar. Kötü niyetli ülkeler ve teröristler tarafından son derece tehlikeli amaçlarla kullanılabilecek olan teknoloji, derhal kontrol altına alınmalı! İşte detaylar

Yapay zeka, fazlasıyla büyük bir tehdit!

İsrail – Filistin savaşıyla birlikte iyice kızışan gündem, güvenlik başta olmak üzere birçok alanda kısa ve orta vadeli planların yapılmasını mecbur kıldı. Bu husustaki risklere dikkat çekmek isteyen FBI ve MI5 yetkilileri, yapay zeka teknolojisinin insanlık adına ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha vurguladı.

FBI ve MI5'in üst düzey yetkilileri olan Christopher Wray ve Ken McCallum, yaptıkları açıklamalarda yapay zekanın çeşitli terör grupları ve kötü niyetli bürokrasiler tarafından alınan güvenlik önlemlerini sabote etmek ve yasal olmayan adımlar atabilmek amacıyla kullanılabileceği hususunda uyarılarda bulundu.

Şu ana dek elde edilen bilgiler, yapay zeka teknolojisinin bomba yapımı için terör örgütlerine rehberlik ettiğini ve seçimleri manipüle etmek amacıyla kullanıldığını net bir şekilde gözler önüne serdi. Alınan tüm güvenlik önlemlerinin bir şekilde aşılabildiğini vurgulayan dev isimler, bu alanda daha etkili adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Şarkı dinlemede devrim: Spotify'a ChatGPT dokunuşu!

Yapay zeka teknolojisinin İsrail – Filistin savaşındaki önemli konumunun yanı sıra yaklaşan ABD ve İngiltere seçimleri için taşıdığı riskler, güvenlik ajanslarının bir an önce harekete geçmesine neden oldu. Üst düzey yetkililer, bu konuyla ilgili olarak kimsenin net bir bilgiye sahip olamayacağını, dolayısıyla hem sektörler arası hem de uluslararası işbirliklerinin şart olduğunun altını çizdi.

Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce söz konusu riskler, insanlığın geleceğini büyük oranda etkiliyor olabilir mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

~"Yurtta sulh, cihanda sulh" – Mustafa Kemal ATATÜRK