Üye Girişi
Haberler

Engelli Bireyler için Uygun Güzergahların Tespiti: Gümüşhane Şehri Örneği

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Engelli Bireyler için Uygun Güzergahların Tespiti: Gümüşhane Şehri Örneği" adlı proje, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezince (TÜCAUM) düzenlenen "2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı" poster yarışmasında ikincilik ödülü kazandı.

Öğrenciler Oktay Kodalak, Rabia Kanyılmaz ve Ali Ganigülü, Dr. Öğr. Üyesi Selim Eraslan'ın danışmanlığında, engellilerin şehir içinde sorun yaşamadan gezebilecekleri rotaları gösteren, aynı zamanda karşılaştıkları sorunları da ilgili birimlere iletmelerini sağlayacak mobil uygulama hazırladı.

Proje, TÜCAUM tarafından Ankara'da 7 Mart'ta gerçekleştirilen "2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı" kapsamındaki poster yarışmasında ikincilik ödülüne layık görüldü.

Proje danışmanı Eraslan, AA muhabirine, coğrafi bilgi sistemleri dersi kapsamında kodlama eğitimi alan öğrencilerin hazırladığı projenin amacının tüm engellilerin sosyal hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Eraslan, engellilerin şehirlerdeki fiziki engeller nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Mobil uygulama engelliler için bir sosyal hayata karışma, sosyal hayatın içinde yer alma gibi süreçleri hızlandıracak. Bunlar için bir çözüm sunmuş olacağız." dedi.

Mobil uygulamanın kodlamadan sonraki süreçlerinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını anlatan Eraslan, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlar mobil uygulamayı cep telefonuna indirdiğinde, şehirde aşamayacakları fiziki bir engelle karşılaştıklarında fotoğrafını çekip, açıklamasını ekleyerek harita üzerinde bu sorunlu alanı işaretli hale getiriyor. Yerel yönetimlerden de bu noktada çözüm bekleniyor. Elimizdeki dataya bağlı olarak, şehirdeki fiziki yapıya bakarak en uygun yol, en uygun rota belirlenerek engelliler için bir kolaylık sağlamış olacağız."

Projede yer alan 4'üncü sınıf öğrencisi Oktay Kodalak ise Gümüşhane'nin engebeli yapısı dolayısıyla engellilerin ulaşımında aksaklıklar meydana geldiğine işaret ederek, "Bizler de bu sorunu görerek Gümüşhane'deki engellilerin daha çok sosyalleşmesi için bir mobil uygulama tasarladık. Engelli rotalarını belirleyerek, onların ulaşımını yani sosyalleşmesini sağlamak amacıyla projemize başladık." diye konuştu.

Ali Ganigülü de android stüdyo ortamında java programlama dili kullanarak uygulamayı geliştirdiklerini ifade ederek, "Uygulamamız çok kolay bir ara yüze sahip. Bu ara yüzde kullanıcının bilgileri ve konum bilgisi alınıyor. A noktasından B noktasına nasıl daha kolay ulaşabileceğini belirlemeye çalıştık. Ayrıca yolda gördüğü herhangi bir engeli yerel yönetimlerle rahatlıkla paylaşabileceği ve hayatını daha kolaylaştıracağı bir uygulamadır." dedi.

Rabia Kanyılmaz ise uygulamayı engellilerin sosyal yaşamının önemini vurgulamak amacıyla geliştirdiklerinin altını çizerek, "Projemiz TÜBİTAK tarafından destek almaktadır. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi TÜCAUM poster yarışmasında ikincilik ödülü aldık. Uygulamamız da konum bilgisi olduğu için kişi karşılaştığı sorunu anında ilgili kuruma bildirebiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Teknoloji

Ankara Üniversitesi Gümüşhane Edebiyat Türkiye Ankara Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi! Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı! Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Mart listesi! Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 23 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title