AnTuTu gibi platformlar sayesinde orta segmentteki Android telefonların performansını kıyaslamak mümkün. Temmuz ayının en hızlı orta segment telefonları arasında Redmi Note 12 Turbo, realme GT Neo5 SE, iQOO Neo7 SE, vivo S17 Pro ve OPPO Reno 10 Pro 5G yer alıyor.

Akıllı telefonları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan AnTuTu gibi platformlar sayesinde hangi modelin nasıl bir performans sergilediğini kolayca görebiliyoruz. Peki orta segmentte işler ne durumda? İşte en hızlı orta segment Android telefonlar!

En hızlı orta segment Android telefonlar

AnTuTu'nun temmuz listesine bakarsak, MediaTek'in bir hayli önde olduğunu söyleyebiliriz. Zira şirketin yonga setleri listedeki 10 modelin 8'ine güç veriyor. Bu noktada temmuz ayının şampiyonu bir önceki aydaki gibi Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcisiyle gelen Redmi Note 12 Turbo oldu. Toplamda 1 milyon 150 bin 430 puan alan cihazı, 1 milyon 131 bin 196 puanlı realme GT Neo5 SE takip etti.

Listenin üçüncü sırasında 949 bin 420 puanlı iQOO Neo 7 SE yer alırken, dördüncü sırasındaysa 947 bin 650 puanlı Vivo S17 Pro bulunuyor. Beşinci sırada ise 923 bin 559 puanlı OPPO Reno 10 Pro 5G karşımıza çıkıyor.

İşte temmuz ayının en hızlı orta segment Android telefonları;

Redmi Note 12 Turbo – 1 milyon 150 bin 430 puan

realme GT Neo5 SE – 1 milyon 131 bin 196 puan

iQOO Neo7 SE – 949 bin 420 puan

vivo S17 Pro – 947 bin 650 puan

OPPO Reno 10 Pro 5G – 923 bin 559 puan

Redmi Note12T Pro – 894 bin 653 puan

Redmi K60E – 887 bin 45 puan

Xiaomi Civi 3 – 886 bin 130

OnePlus Ace Pro – 880 bin 532 puan

OnePlus Ace – 872 bin 27 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.