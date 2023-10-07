Elon Musk, Starship'in önümüzdeki birkaç yıl içinde Mars görevi için hazır olduğunu açıkladı. SpaceX'in CEO'su, mürettebatsız bir test inişinin yapılmasının mümkün olduğunu belirtti. Starship roketinin önümüzdeki dört yıl içinde Mars test uçuşuna hazır olabileceği rapor ediliyor.

Elon Musk, Starship ile Mars görevi için hazır olduğunu duyurdu

Elon Musk uzayı keşfetmeye devam edecek. Yakın zamanda NASA ile ortaklık yapmıştı. NASA'nın 50 yıl sonra ilk kez Ay'a göndereceği Artemis III görevinde büyük bir rol oynayacak. Ancak Musk, bununla da yetinmiyor. Gözünü bu sefer de Mars'a dikti. Raporlara göre Starship birkaç yıl içinde Mars görevi için hazır olacak. İşte detaylar…

Elon Musk Starship'in önümüzdeki birkaç yıl içinde Mars görevi için hazır olduğunu duyurdu!

Starship gündemden bir türlü düşmüyor. Elon Musk bir telokonferans etkinliğine katıldı. Ardından müjdeyi verdi. Musk, konferans sırasında Uluslararası Astronotik Federasyonu başkanı Clay Mowry'ye "Önümüzdeki dört yıl içinde oraya mürettebatsız bir test inişinin yapılmasının mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.

Böyle'ce SpaceX'in CEO'sunun ağzından bugüne kadarki en yeni en büyük SpaceX roketinin 2027 yılında Mars için hazır olacağını duyduk. Ayrıca yeni raporlar, SpaceX'in Starship roketinin önümüzdeki dört yıl içinde Mars test uçuşuna hazır olabileceğini gösteriyor.

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Starship şu anda SpaceX'in şimdiye kadar ürettiği en büyük roket. Şu ana kadar yalnızca tek bir testi tamamladı. Aslında tamamlayamadı desek daha doğru olur. Ne yazık ki nisan ayında yapılan testte bir dizi aksilik sonucu parçalara ayrıldı. Sadece bununla da kalmadı. Fırlatma rampası aynı derecede zarar gördü.

Musk, tüm bu olumsuzluklara rağmen Starship sistemini baştan inşa etti. Özellikle fırlatma esnasında sorın çıkaran parçaları gözden geçirdi. Ayrıca fırlatma rampasını da yeniledi. Yakın zamanda da roketin hazır olduğunu duyurdu. Şimdilerde Federal Havacılık İdaresi'nden uçuş için izin bekliyor.

Tüm dünyanın gözü SpaceX'in en büyük roketi Starship'in üzerinde. Çünkü NASA ve SpaceX'in ortaklıkları var. NASA, 50 yıl sonra ilk kez Ay'a insan gönderecek. Bu misyonun ismi ise Artemis III. SpaceX ise Artemis III'ün iniş sistemi dahil birçok görevini tasarlayacak. Ayrıca bu ortaklığın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Böyle giderse SpaceX'in ismini NASA'nın Artemis görevlerinde daha çok duyacağız.

Starship'in önümüzdeki dört yıl içinde Mars'a yapılacak bir yolculuk için test uçuşuna hazır olacağını söylemek iddialı görünüyor. Ancak şirket de arı gibi çalışmaya devam ediyor. Şirketin roketlerini geliştirmek için yıllar içinde ne kadar çok çalıştığı göz önüne alırsak bu görevin üstesinden gelir.