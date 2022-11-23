Elon Musk çıkmazda! Twitter Blue ertelendi

Twitter'ı satın almasının ardından Elon Musk, platformda pek çok değişiklik yaptı. Bunlardan biri de 'mavi tik' uygulaması oldu. Birçok eleştirinin odağında yer alan bu uygulama için Musk, bir açıklama yaptı. Açıklamasında ise mavi tik uygulamasının ertelediğini belirtti. İşte detaylar!

Musk, öncelikle taklit hesap sorununu çözmek istiyor

Ünlü iş insanı Elon Musk, uzun zamandır özellikle Twitter konusunda gündemden düşmüyor. Twitter'ı satın almasının ardından platform üzerinde pek çok değişikliğe giden Musk, ücretli mavi tik rozetiyle de eleştirilerin odağında oldu. Bugün ise iş insanı, Twitter Blue hakkında bir açıklama yaptı.

Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation. Will probably use different color check for organizations than individuals. — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022

Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, platformdaki taklit hesap sorununu durdurana kadar 'Twitter Blue'yu süresiz olarak ertelediklerini söyledi. Blue aboneliğinin normalde 29 Kasım'da başlatılması bekleniyordu. Ancak, Musk'ın açıklamasına göre Twitter Blue erteleme adımının asıl nedeni sahte kullanıcılarının önüne geçmek için bir önlem almak oluyor.

Elon Musk üzgün! Twitter alternatifi Hive Social için ilgi büyük

Uygulamayla ilgili aynı kullanıcıya ait sahte hesapların da mavi tik alması fazlasıyla eleştiriye neden oluyordu. Bununla birlikte Musk, kurumlar için farklı renklerde doğrulanmış hesap rozeti sunacaklarını da belirtti.

Musk'ın bu açıklamasının ardından yeni bir onay kargaşasının ortaya çıktığını da söyleyebiliriz. Hesap rozetlerinin ücretli olması, bazı hesapların taklit edilmesine ve Volkswogen, Auidi, General Motors gibi şirketlerin platformdaki reklamlarını durdurmasına neden oldu.

Bunun yanı sıra Elon Musk, otonom araç alt yapısı comma.ai'ın başkanı George Hotz'a Twitter'da ücretsiz çalışmayı teklif ettiği ortaya çıktı. Şirkette stajyer pozisyonunda yer alacak olan Hotz, 12 haftada Twitter arama deneyimini istenen düzeye getireceğini açıkladı.

Peki, siz Twitter Blue erteleme konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hesap taklidinin önüne geçmek mümkün mü? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!