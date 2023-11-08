Ekibimize yeni Grafik Tasarım Uzmanı arıyoruz!

Ofisimizde veya hibrit, remote çalışacak, tam zamanlı Grafik Tasarım Uzmanı arıyoruz. Detaylar haberimizde yer alıyor...

Başta ShiftDelete.Net olmak üzere, Sihirli Elma, Yeşil Robot, Pembe Teknoloji, TechInside YouTube kanallarımızın hesaplarında thumbnail içerik hazırlayacak, Sanayi Mahallesi'ndeki ofisimizde veya hibrit, remote çalışacak, tam zamanlı Grafik Tasarım Uzmanı arıyoruz.

Grafik Tasarım Uzmanı iş ilanı

Bizimle çalışmak isteyen arkadaşlarımız;

Sektörel iş tecrübesine sahip,

Teknoloji gündemini yakından takip eden,

ADOBE Programlarından;

Photoshop – Illustrator -After Effects uygulamalarını çok iyi derecede kullanabilen,

Grafik Tasarım süreçleri içerisinde görev almış,

Görsel gücü kuvvetli, özgün tasarım yeteneğine sahip,

İhtiyaç dalinde KJ (Karakter Jeneratörü) yapabilecek,

Sosyal medya hesaplarımızın ve kanallarımızın Logo ve kapak çalışmalarını yapacak,

Yeni girişim ve kanallarımız için oluşturulacak logo ve kurumsal kimlik çalışmaları yapabilecek,

Takım çalışmasına yatkın ve iş akışını yönetebilen,

Analiz ve problem çözme yetkinliğine sahip,

Esnek çalışma temposuna ayak uydurabilecek zaman yönetimi konusunda yetenekli ve disiplinli,

Youtube hesaplarında aktif ve özgün thumbnail içeriklerinin oluşturulması,

Öğrenmeye istekli, eleştiriye açık,

Portfolyo ve Referans gösterebilecek adaylara öncelik verilecektir.

Başvuru yapmak için burayı tıklayabilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.