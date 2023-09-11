Dünyayı Gezen En Genç Kişi Elektrikli Ford Explorer ile Yola Çıkıyor

Dünyadaki her ülkeyi ziyaret eden en genç kişi olarak tarihe geçen gezgin Lexie Alford, tamamen elektrikli Ford Explorer ile 30 ülkeyi kapsayan yolculuğa çıkıyor.

Lexie, yolculuğuna Fransa'nın Nice kentinden başlayarak altı kıtada 30'dan fazla ülkeyi kapsayacak yeni macerasında hem bir elektrikli araçla nelerin yapılabileceğini kanıtlamayı amaçlıyor hem de dünyanın çevresini elektrikli bir araçla turlayan ilk insan olmayı hedefliyor. Bu iddialı dünya turunun bir ayağı da Türkiye; Lexie 13 Eylül'de İstanbul'dan da geçerek serüvenine devam edecek.

Lexie'nin yolculuğu, yüz yıl önce dünyayı otomobille turlayan ilk kadın ve kendisi gibi bir maceracı olan Aloha Wanderwell'in her şeyi başarabilme ruhunu yansıtıyor. Ford, tıpkı 1920'lerde Wanderwell'i desteklediği gibi, Lexie Alford ile de sürdürülebilir seyahat tutkusunu destekliyor ve aynı zamanda elektrikli bir otomobille gerçekten neyin mümkün olduğunu sergilemek için iş birliği yapıyor. Aloha'nın yolculuğuna benzinli bir Ford Model-T eşlik etmiş ve Aloha, Hindistan'da çamur düzlüklerini, kumları ve nehirleri geçmek için öküzlerin aracını çekmesi gibi olağandışı çözümler bulmuş ve yakıt almanın mümkün olmadığı Çin'de ilerlemek için insan gücü kullanmıştı.

Lexie de rekor kırma denemesinde Aloha gibi Ford marka bir araç kullanacak ve Aloha'nın yolculuğuna başladığı Nice'deki Le Hotel Royal'den elektrikli Ford Explorer'la yola çıkacak. Gelecek yaz Avrupa'da satışa sunulacak Explorer'ın müşterilerin deneyimleyeceği en yakın prototipi özel olarak bu macera için tasarlandı.

Ford Model e Avrupa Genel Müdürü Martin Sander, bu maceralı yolculuk için şunları söyledi: "Bu epik yolculukta elektrikli bir araçla nelerin yapılabileceğini kanıtlamayı hedefliyoruz çünkü menzil ve şarjın elektrikli araçlara geçmeyi düşünenlerin dikkate aldığı en önemli iki faktör olduğunu biliyoruz. Lexie şarj altyapısını en zorlu koşullarda test edecek. Eğer Lexie bir elektrikli araçla dünyanın çevresini turlayabiliyorsa, herkes her gün elektrikli araç kullanabilir."

Lexie, bu heyecan verici yolculuğa daha iyi hazırlanmak için Ford'un ve elektrikli Ford Explorer'ın Köln'deki tasarım ve ürün geliştirme ekiplerini ziyaret etti. Çevresel Test Merkezi'nde (ya da hava durumu fabrikasında) aşırı sıcak hava koşullarını deneyimledi ve Lommel Test Alanı'nda ileri sürüş eğitimini tamamlayıp sertifikasını aldı.

Aloha Wanderwell'den ilham alsa da Lexie sert hava, zorlu arazi ve şarj sorunları gibi zorlukları aşarken kendi yolunu çizecek. Aynı zamanda 100 günden daha kısa bir sürede dünya turunu tamamlamayı hedefleyecek. Lexie güvenlik, sağlık, mekanik ve yazılım görevlilerinden oluşan bir ekip tarafından desteklenecek ve her gün yola çıkmadan önce dinamik risk değerlendirmeleri yapılacak. Kritik bir unsur olarak Lexie ve ekip; yolculuk öncesinde, sırasında ve sonrasında bir psikoloğa danışma imkanına sahip olacak.

"Bu muhteşem bir macera ama kolay olmayacak. Explorer'ı zorlayacağı gibi yollarda yalnız geçireceğim süreyi düşündüğümde hem ben hem de destek ekibi için zor olacak" diyen Lexie şöyle devam etti: "Ama yaşanmaya değer her macera aynı zamanda sizi zorlamalıdır. Ben de yeni yerler keşfetmek ve inanılmaz insanlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum."

Lexie'nin yolculuğu, düzenli güncellemelerle paylaşılacak. #ChargeAroundTheGlobe etiketini arayarak veya @lexielimitless, @fordturkiye ve @fordnewseurope sosyal kanallarını takip ederek yolculuğu izleyebilirsiniz.