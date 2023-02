Dünyaca ünlü futbolcuların Türkiye'ye deprem desteği artıyor!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin üzerinden 103 saatlik bir süre geçti. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem nedeniyle şu ana dek 18 bin 342 ölü ve 74 bin 242 yaralı var. Arama kurtarma çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü ülkemize futbol dünyasından da yardımlar gelmeye devam ediyor. Bu noktada milli futbolcumuz Merih Demiral aracılığıyla imzalı formalarını bağışlayan dünyaca ünlü futbolcuların sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Harry Kane, Erling Haaland ve Kevin de Bruyne de bu kervana katıldı.

Harry Kane, Haaland ve Kevin de Bruyne'den Türkiye'ye destek

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir başka deprem de 13.24'te ve 7.6 büyüklüğünde oldu. Bu sarsıntılar, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay'da da yıkıma neden oldu. Arama kurtarma çalışmaları son hız devam ederken, dünyaca ünlü futbolculardan Harry Kane, Erling Haaland ve Kevin de Bruyne'den forma bağışı geldi.

Again, many thanks to @IlkayGuendogan for calling @KevinDeBruyne We are selling Kevin de Bruyne's signed jersey by auction! All proceeds from the auction will be donated to @ahbap to help victims of the earthquake pic.twitter.com/CE2blN5ffy — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 9, 2023

Big thanks to @IlkayGuendogan and @emrecan_ They want to support earthquake victims with our campaign and called @ErlingHaaland We are selling Erling Haaland's signed jersey by auction! All proceeds from the auction will be donated to @ahbap to help victims of the earthquake pic.twitter.com/Xyop8ZQzrl — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 9, 2023

Just contacted with Kulusevski and @HKane They conveyed their deepest sympathies and expressed their sadness.. We are selling Harry Kane's signed jersey by auction! All proceeds from the auction will be donated to NGO @ahbap to help victims of the earthquake in Türkiye ???? pic.twitter.com/Q4eFCXtkPe — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 9, 2023

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla yıldız futbolcuların formalarının açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacağını duyurdu. Bu formalar açık artırma yöntemiyle satışa çıkacak ve elden edilen gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap derneğine bağışlanacak.

Ronaldo, Dybala ve Bonucci'nin deprem için bağışladığı formalar satıldı!

Bunun dışında Ronaldo, Dybala ve Bonucci'nin formalarının açık artırması sonlandı ve toplamda 5 milyon TL'lik gelir elde edildi. Ayrıca Atletico Madrid futbolcularından Alvaro Morata ve Antoine Griezmann'ın bağışladığı imzalı formaların açık artırması ise sürüyor.

