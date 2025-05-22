Dr. Ekrem Teymur: "Yapay Zeka ile şekillenecek yeni tarım dünyasında çiftçinin yeri yok"

Dr. Ekrem Teymur: 'Yapay Zeka ile şekillenecek yeni tarım dünyasında çiftçinin yeri yok'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde, Dr. Ekrem Teymur tarımda yapay zeka ve e-ihracatın geleceğini anlattı. Yapay zekanın tarımı dönüştüreceğini vurgulayan Teymur, katma değerli ürünlerle e-ihracatın önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Bursa Uludağ Üniversitesi, 22 Mayıs'ta Türk dünyasının tarımda öncü ve küresel bir güç olabilmesi hedefiyle "Uluslararası Sürdürülebilir Tarım Zirvesi"ne ev sahipliği yaptı. TÜMBİFED'in öncülüğünde düzenlenen zirveye, 64. Dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız da katıldı.

İki oturum halinde gerçekleştirilen etkinliğin ilk oturumunda, Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur önemli bir konuşma yaptı. "E- İhracat ve Tarımda Yapay Zeka Kullanımı" başlıklı sunumunda Teymur, akademik ve profesyonel deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

"YAPAY ZEKA TARIMI DÖNÜŞTÜRÜYOR"

Yapay zekanın gelecekte tarımı kökten değiştireceğini vurgulayan Teymur, "Yapay zeka üzerimize bir tsunami gibi geliyor. Artık herhangi bir kişi, kurum ya da devletin bunu durdurması mümkün değil, durdurmamalı da," diyerek sektöre yönelik dönüşüm çağrısında bulundu.

Tarımda yapay zekanın nasıl kullanılabileceğine dair örnekler veren Teymur, drone destekli görüntüleme sistemleriyle tarla takibi, böceklenme ve yabani ot tespiti gibi işlemlerin nokta atışıyla yapılabileceğini ifade etti. Akıllı sulama sistemleriyle su israfının önüne geçilebileceğini, iklim ve satış tahminlerinin yapay zekayla daha verimli planlanabileceğini söyledi.

"E-İHRACAT TARIM ÜRÜNLERİ İÇİN YENİ BİR FIRSAT"

Teymur konuşmasında e-ihracat deneyimlerine de değindi. Edremit'teki zeytinyağı tesisinde birebir ihracat sürecini yönettiğini belirten Teymur, 35 ülkeye ürün gönderdiklerini ancak geleneksel ihracatta dağıtım kanalları ve distribütör bulma süreçlerinin ciddi engeller oluşturduğunu ifade etti.

Bu engelleri aşmada e-ihracatın sunduğu imkânlara dikkat çeken Teymur, "E-ihracatla ürünü doğrudan üretim tesisinden nihai müşteriye ulaştırmak mümkün. Bu, özellikle katma değerli tarım ürünleri için çok uygun bir yöntem," dedi. Ancak tarım ürünlerinin hacimli yapısı nedeniyle her üründe bu yöntemin kolay uygulanamadığını da ekledi.

Dr. Ekrem Teymur: 'Yapay Zeka ile şekillenecek yeni tarım dünyasında çiftçinin yeri yok'

"ÇİFTÇİNİN GELECEĞİ YAPAY ZEKA İLE ŞEKİLLENECEK"

Gelecekte yapay zekaya adapte olmayan tarım yapılarının sürdürülebilir olamayacağını vurgulayan Teymur, "Ben de çiftçi bir aileden geliyorum. Ancak önümüzdeki 10 yıl içinde geleneksel yöntemlerle tarım yapanların yerini yeni teknolojilere entegre sistemler alacak. Devletin bu dönüşüm için gerekli teşvikleri sağlaması ve üretim odaklı yapıdan satış odaklı yapıya geçilmesi gerekiyor," diyerek konuşmasını tamamladı.

"TOPRAKLARIMIZ BİLİNÇSİZ İNSANLARIN ELİNDE HEBA OLUYOR"

Türkiye'nin coğrafi avantajlarına ve tarımsal potansiyeline vurgu yapan Teymur, çocuklukta öğretilen "cennet vatan" tanımının, tarım gözlüğüyle bakıldığında ne kadar gerçekçi olduğunu ifade etti.

"İlkokul kitaplarında ülkemizi 'cennet vatan' diye anlatırlardı. Yurt dışına çıktığımda başka ülkelerin ne kadar güzel olduğunu görünce, acaba bize çocukken fazla mı milliyetçilik yüklediler diye düşündüm. Ama tarım alanında çalışmaya başlayınca bu kez farklı bir gözle baktım. Gördüm ki bizim ülkemiz gerçekten bir cennet."

Teymur, Türkiye'nin tarım açısından taşıdığı stratejik avantajları şöyle sıraladı:

"Ülkemiz coğrafi konumu, toprak kalitesi ve iklimiyle eşsiz. Lojistik açıdan dünyanın merkezindeyiz. Her yere yakınız. Ancak bir sorunumuz var: Topraklarımızı bilinçli işleyemiyoruz. En kaliteli toprağa sahibiz ama ne yapacağını bilmeyen insanların ellerinde bu topraklar heba oluyor."

Haberler.com / Dilşad Özcan - Teknoloji

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Putin'den Ukrayna sınırında 'tampon bölge' talimatı

Putin'den Ukrayna sınırı için çarpıcı talimat
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor

Süper Lig devine kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
Çaldığı bisikleti arkadaşlarına gösterirken araba çarptı

Çaldığı bisikleti arkadaşlarına gösterirken felaketi yaşadı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'ın milli yıldızından

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Galatasaraylı yıldızdan
title