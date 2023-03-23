Cumhurbaşkanı açıkladı: Üniversiteler yüz yüze olacak mı?

Üniversiteler yüz yüze olur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası yurtların durumu hakkında konuştu. İşte detaylar.

Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem faciasının ardından üniversiteler online eğitime geçiş yapmıştı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı devlet yurtlarının depremzedelere açılmasının ardından, eğitim için Nisan'da açıklama yapılacağı belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversiteler yüz yüze olacak mı sorusunu yanıtladı.

Erdoğan: Online sistemle biraz devam edelim

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı, Nisan sonrası için kararı YÖK'ün alacağını belirtti. Ancak hibrit eğitime de kapılarının açık olduğunu belirtti. "Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir" dedi.

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Bildiğiniz üzere depremler sonrasında depremzedeler geçici süreyle KYK yurtlarına yerleştirildi. Ardından eğitim-öğretime önümüzdeki yaz aylarına kadar, tıpkı pandemide olduğu gibi, uzaktan devam edileceği açıklandı. Tabii bu kararın yalnızca üniversiteleri etkilediğini belirtelim.

YÖK, ikinci bir açıklamaya kadar eğitim öğretime ara verildiğini söyledi. YÖK Başkanı Erol Özvar, "Nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz" dedi.

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