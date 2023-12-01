Cristiano Ronaldo ve Binance, NFT Davasıyla Karşı Karşıya

Cristiano Ronaldo'nun CR7 NFT koleksiyonu hakkında aldatıcı beyanlarda bulunduğu iddiasıyla açılan dava sonucunda Ronaldo ve Binance'e 1 milyar dolara kadar tazminat talep ediliyor.

Cristiano Ronaldo ve Binance, yeni bir NFT davasıyla karşı karşıya. Kripto para borsası tarafından dağıtımı yapılan CR7 NFT koleksiyonu, her iki ismin de başına bela oldu. Davaya göre Ronaldo'nun 1 milyar dolara kadar tazminat ödemesi gerekebilir.

Ronaldo'nun CR7 NFT koleksiyonu 'patladı'

ABD'de yapılan yeni bir mahkeme başvurusuna göre Ronaldo ve Binance, NFT koleksiyonu hakkında aldatıcı beyanlarda bulundu. "CR7" isimli koleksiyona dava açan NFT sahipleri, Binance ve Ronaldo'dan 1 milyar dolara varan tazminatlar talep ediyor.

Ronaldo'nun resimlerinin yer aldığı koleksiyon, geçtiğimiz yılki Dünya Kupası öncesinde Binance'te piyasaya sürüldü. Ancak koleksiyonun 77 dolardan başlayan NFT'leri 1 dolar civarında satılıyor. Bu da aslında NFT piyasasının çöküşünü temsil ediyor.

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ABD'de görülen dava, hem Ronaldo'nun hem de Binance'in kripto para dünyasına aşina olmayan tüketicileri hedeflediklerini söylüyor. Bundan dolayı da NFT'lerin risklerini yeterince belirtmediklerini ve kullanıcıları aldattıklarını iddia ediyor.

Davacıların açıklamasına göre Binance, NFT'lerin değerinin hızla düşeceğini biliyordu. Ancak bu konuda koleksiyon satışı sırasında herhangi bir uyarıda bulunmadı. Benzer bir şikayet ünlü futbolcu için de yapılmış durumda.

Öte yandan kısa süre önce Binance, kara para aklama ihlalleri nedeniyle ABD'de 4,3 milyar dolarlık bir cezaya çarptırıldı. Ayrıca şirketin kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao "CZ" istifa etmek zorunda kaldı. Yeni davayla Ronaldo'nun mu yoksa Binance'in mi mücadele edeceği belli değil.