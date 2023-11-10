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Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Sensörlü Kol Kullanan Robotlar Sergilendi

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda, sensörlerle donatılmış bir kol aracılığıyla bir robota bira servisi yapmayı öğretebilirsiniz. Robot, sensörlerle donatılmış kol yardımıyla hareketlerinizi öğrenebiliyor. Bu robotla resim, cilalama, hatta masaj gibi sınırsız uygulama yapmak mümkün. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai kentinden bildiriyor. (XHTV)