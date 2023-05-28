Çin'in Yerli Üretim C919 Yolcu Uçağı Ticari Faaliyete Geçti
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Çin'in ürettiği ilk yerli büyük yolcu uçağı C919, Pazar günü Shanghai'dan Beijing'e ilk ticari uçuşunu yaparak sivil havacılık sektörüne resmen girmiş oldu. C919 projesi, 2007 yılında başlatılmıştı. Uçak, Çin Ticari Uçak Limited Şirketi (COMAC) tarafından geliştirildi. İlk C919 uçağı, Kasım 2015'te Shanghai'daki üretim hattından çıkmıştı. Uçak, ilk uçuşunu 2017 yılında gerçekleştirdi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)
Çin'in ürettiği ilk yerli büyük yolcu uçağı C919, Pazar günü Shanghai'dan Beijing'e ilk ticari uçuşunu yaparak sivil havacılık sektörüne resmen girmiş oldu.
C919 projesi, 2007 yılında başlatılmıştı.
Uçak, Çin Ticari Uçak Limited Şirketi (COMAC) tarafından geliştirildi.
İlk C919 uçağı, Kasım 2015'te Shanghai'daki üretim hattından çıkmıştı.
Uçak, ilk uçuşunu 2017 yılında gerçekleştirdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)