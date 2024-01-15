CES 2024'te tanıtılan dikkat çekici otomobiller!

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2024, Las Vegas'ta düzenleniyor. Fuarda, otomotiv dünyasından şirketler gelecekteki yeni ve heyecan verici araçlarını tanıtıyor. Tanıtılan teknolojiler, otomotiv endüstrisinin geleceği hakkında önemli fikirler veriyor. Gelecekte araçların daha güvenli, daha verimli ve daha konforlu olması bekleniliyor.

CES 2024'te tanıtılan otomobiller ve özelikleri

CES 2024'te tanıtılan yeni teknolojiler, gelecekte araçlarımızın nasıl olacağı ile ilgili merak uyandırdı. Oyun kolu ile kontrol edilen araba, ilginç dış tasarımına sahip olan Honda ve Togg'un sedan modeline kadar birçok yeni araba tanıtıldı. İşte CES 2024'te tanıtılan otomobillerden bazıları…

CES 2024'te dikkat çeken ürünler!

Togg T10F

Listemizin ilk sırasında Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi Togg'un CES 2024'te tanıtımını yaptığı T10F adlı yeni elektrikli sedan modeli yer alıyor. Togg T10F, fastback tarzında bir tasarıma sahip. Ön ızgarası ve jant tasarımları ise araca sportif bir hava kazandırıyor. T10F, harici bir güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor. Bu sayede Togg kullanıcıları akıllı cihazlarını üçüncü bir yaşam alanı olarak kullanabilecekler.

ÖzellikDeğerMotorRWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş), çift motorluGüç160 kW / 218 BeygirTork350 Nm torkMenzil350+ ve 600 kilometre (standart menzilli ve uzun menzilli RWD), 530 kilometre (çift motorlu AWD)Batarya kapasitesi52,4 kWh (standart menzilli), 88,5 kWh (uzun menzilli)Hızlanma0-100 km/s: 4,6 saniye (çift motorlu AWD)Güvenlik7 adet hava yastığı, trafik işareti algılama sistemi, dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı, yoğun trafik pilotu, çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, elektronik denge kontrolü, otomatik park asistanıDiğer özelliklerV2L (cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı) teknolojisi

Honda 0 Saloon

Honda'nın yeni elektrikli sedan modeli 0 Saloon, alıştığımız sedan tasarımlarından tamamen farklı bir yapıya sahip. Fastback tarzındaki tasarımı, otomobile farklı bir görünüm kazandırıyor. Ön kısımda, büyük bir ışık çerçevesi ve bunun üzerindeki aydınlatma desteği dikkat çekiyor.

Bu tasarım, Honda'nın sadece elektrikli otomobillerinde kullanacağı yeni logoyu da barındırıyor. Tampon bölgesindeki ekran ise, otomobilin teknolojik yönünü yansıtıyor. Otomobilin batarya kapasitesi ve motoru ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Honda 0 Space-Hub

Honda 0 Space-Hub, kutu gibi bir tasarıma sahip. Ön kısımda, geniş bir ızgara ve ince farlar dikkat çekiyor. Arka kısımda ise, geniş bir bagaj kapağı ve üç boyutlu bir arka stop lamba grubu bulunuyor ve sportif bir görünüm kazandırıyor.

İç tasarımı, geniş ve ferah gözüküyor. Otomobilin ön konsolunda, büyük bir dokunmatik ekran ve dijital gösterge paneli bulunuyor. Aracın arka kısmı ise bugüne kadar alıştığımız arabalardan farklı duruyor. Arabanın arka kısmı tamamen kapalı. Burada aydınlatmalarla birlikte Honda ibaresine yer veriliyor.

Mullen Five RS

Mullen Five RS, yüksek performanslı bir elektrikli crossover olarak tanıtıldı. Araba aerodinamik tasarımı ile ön plana çıkıyor. Otomobilin arka kısmında, arka spoylerin yanı sıra büyük bir kanat bulunuyor. Ön tarafta ise marşpiyel eklerinde aerodinamik kanatçıklar bulunuyor.

Bu kanatçıklar, aracın hava akışını kontrol ederek sürüş verimliliğini artırıyor. Ön kaput üzerindeki delikler de hava akışını yönlendirmeye yardımcı oluyor. Bu delikler, aracın motorunu soğutmaya da yardımcı oluyor.