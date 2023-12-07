Bluesky, herkesin platformundaki gönderileri görüntülemesine olanak tanıyan halka açık genel web arayüzü özelliğinden vazgeçti. Kullanıcılar bu özellikten hoşnut değildi ve şirket itirazları dikkate aldı.

Bluesky Twitter'a benzeyen özelliğiyle dikkat çekiyor. Geçen ay Bluesky, herkesin platformundaki gönderileri görüntülemesine olanak tanıyan halka açık genel web arayüzü açacağını duyurdu. Hatta uygulamaya davet edilmeyen kişiler bile platformdaki tüm özellikleri görüntüleyebilecek. Ancak bu durum kullanıcıların pek hoşuna gitmedi. Bluesky itirazları dikkate aldı. Yeni yeni büyüyen uygulama, kullanıcıların gönderilerini genel webde görücüye çıkaracak değişiklikten vazgeçti. İşte detaylar…

Bluesky, halka açık genel web arayüzü özelliğinden vazgeçti!

Bluesky, X eski ismiyle Twitter'ın çalkantılı sürecinde piyasaya çıktı. Şirket kapalı beta özelliğinde olan bir güncellemeden söz etti. Bluesky halka açık genel web arayüzü açacağını açıkladı. Ancak kullanıcılar bu yeni özellikten pek hoşnut değildi. Çünkü davet edilmese bile herkes profilleri ve gönderileri rahatlıkla görüntüleyebilecek.

Şirket, halka açık web lansmanı için ay sonunu işaret etti. Ancak hazırlıklar son tarihine yetişmedi. Ayrıca bu özellik bazı tedirginliklere yol açtı. Pek çok kullanıcı, X'te olduğu gibi hesaplarını özel, diğer bir deyişle yalnızca arkadaşlara özel şekilde kullanmayı tercih ediyor. Dolayısıyla kullanıcılar, bu özellik olmadan, gönderilerinin web üzerinde herkese açık hale getirilmesinden rahatsızdı.

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Şirket çarşamba günü kullanıcıların yüreğine su serpen bir gönderi yayınladı. Bluesky yayınladığı gönderide halka açık bir web arayüzü açma planlarının geri çekildiğini duyurdu. Şirket, gelecek sürümde henüz genel web görünümünün etkinleştirilmeyeceğini belirtti.

Yine de Bluesky, kullanıcılara gönderilerinizin, profilinizin ve beğenilerinizin tamamının herkese açık veriler olduğunu hatırlatıyor. Aynı zamanda Bluesky gönderilerinin özel veya korumalı olduğunu düşünmesi gerektiği fikrine kurnazca karşı çıktı.

Bluesky ilk olarak şubat ayında yalnızca davetle kullanılabilen bir uygulama olarak piyasaya çıktı. Threads de dahil olmak üzere yeni Twitter/X rakipleri ortaya çıktığından beri geçen aylarda yalnızca davetle kullanılabilen bir uygulama olma özelliğini korudu.

Şirketin halka açılmak için acelesi yok gibi görünüyordu. Sonuç olarak kullanıcılar, gerektiğinde hesaplarını kilitleme seçeneğine sahip olacaklarını düşünüyordu. Dolayısıyla bu konuda kendilerini rahat hissettiler.

Ancak Bluesky, kullanıcı profilleri için herhangi bir özel mod seçeneğinden önce herkese açık arayüzün geleceğini duyurdu. Bunun üzerine kullanıcılar tepki gösterdi. Görünen o ki Bluesky, halka açık web arayüzünün başlatmayarak kullanıcı tabanını dinlediğini gösterdi.

Şirket bunun yerine bir devre dışı bırakma aracının kullanıma sundu. Ancak yine de bu özellik yerine profillerini özel olarak ayarlama seçeneği hesap gizliliği açısından daha iyi bir seçenek olurdu.