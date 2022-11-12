Bilim insanları çok farklı bir güneş sistemi keşfetti!

Her geçen gün yeni gizemlerin çözüldüğü uzay araştırmalarında bu sefer yeni bir cüce yıldız bulundu. Bu yıldız bizimkinden çok farklı!

İnsanlık uzay konusundaki araştırmaları ile ciddi bir ilerleme sağlamış olsa da, ortaya çıkan yeni gelişmeler heyecan vermeye devam ediyor. Bu gelişmelerden birisi de, bilim insanlarının yeni bir güneş sistemi keşfetmesi oldu. Karşınızda Planetesimals isimli beyaz cüce.

Güneş sistemine hiç benzemiyor

Bilim insanları 10 milyar yıldan daha yaşlı bir beyaz cüce yıldızı keşfetti. "Planetesimals" yani "gezegenimsi" adı verilen bu yıldız içerisinde bol miktarda lityum (Li) ve potasyum (K) elementleriyle dolu. Güneş sistemimiz içerisinde hiçbir gezegen bu miktarda lityum ve potasyum içermiyor.

Dünyamızdan 90 ışık yılı uzaklıkta bulunan planetesimals, Samanyolu galaksisinde bulunuyor. WDJ2147-4035 adındaki bu yıldız, Güneş sistemi oluşmadan çok öncesinde ölmüş. Bu bilgi WDJ2147-4035 beyaz cücesinin ne kadar eski olduğunu bize gösteriyor.

Warwick Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Abbigail Elms, aynı galaksideki iki yıldızın bu miktarda farklılık göstermesinin büyük bir gizem olduğunu söylüyor.

Keşfedilen WDJ1922+0233 isimli diğer beyaz cüce bizim sistemimize daha çok benziyor. Bu yıldızın oluşumu dünyanınkine çok benziyor. Bu da bize dünyanın aslında o kadar da benzersiz olmadığını gösteriyor. Dışarıda bizim gezegenimize benzer gezegenler, bizimkine benzer güneş sistemleri de var.

Yıldızın oluşumunu nasıl biliyorlar?

Güneşin yörüngesine fırlatılan uzay aracı, yörüngede dönerken kozmostaki yıldızların haritasını çıkartıyor. Çıkarılan haritadan yola çıkılarak beyaz cüce tespit ediliyor. Yıldızın tespiti yapıldıktan sonra Şili'de yüksek rakımda bulunan "X-Shooter" isimli alet ile yıldızların atmosferi taranıyor. Bu alet ile yıldızın etrafında bulunan elementler tespit ediliyor ve taraması yapılıyor.

NASA'nın 50 milyar dolarlık roketi için üzücü gelişme

Galaksimiz WDJ1922+0233 ve WDJ2147-4035 gibi beyaz cücelerle dolu. Her güneş sisteminin kaçınılmaz sonu olarak, bir noktada güneşimiz de genişleyecek. Bu süreçte öncelikle Merkür ve Venüs olmak üzere sistemimizdeki bütün gezegenleri yutmaya başlayacak. Buna pek tabii ki Dünyamız da dahil. Güneşin kendisi ise bir "beyaz cüce" olacak. Abbigail Elms de bu konuda "Güneşimiz de 5 milyar yıl içerisinde bir beyaz cüceye dönüşecek" dedi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce insanlar olarak bu konuda bir şey yapabilir miyiz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın!