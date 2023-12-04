Bilgisayar Performansını Artırmak İçin Depolama Çözümleri

Yavaş yükleme süreleri ve düşük performanslı depolama, bilgisayar kullanıcılarının üretkenliğini olumsuz etkileyebilir. Yüksek kapasiteli ve hızlı depolama aygıtları kullanarak bilgisayar performansını artırmak mümkün. WD Blue SN580 NVMe SSD ve WD_BLACK SN850X NVMe SSD gibi depolama çözümleri, daha hızlı önyükleme süreleri, uygulama yükleme süreleri ve oyun deneyimi sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilir.

1968 yılında insanlar ve bilgisayarlar arasındaki işlemlerde tepki süresi üzerine bir çalışma yapıldı. Sonuçlar, çoğu insanın, konsantrasyonunu ve üretkenliğini koruyabilmek için karşılarındaki bilgisayarlardan 1 saniyeden daha kısa süre içerisinde tepki almayı beklediğini gösterdi.

İlginçtir ki, bu durum günümüzde de hala geçerli. Yavaş yükleme süreleri çoğumuz için sinir bozucu olabiliyor. Farklı bir çalışmaya göre, yavaş çalışan sistemler, BT çalışanlarının yüzde 65'inin karşılaştığı bir sorun. Ayrıca araştırmaya katılan kullanıcıların yüzde 32'si iş yerindeki BT sistemlerinin yavaşlığının onların iş kalitesini de negatif anlamda etkilemesinden şikayetçi.

Bilgisayar performansındaki gecikmenin, aynı anda çalışan birden fazla yüksek performanslı uygulama, gereksiz güncellemeler veya güncel olmayan yazılımlar, yetersiz RAM, virüs veya kötü amaçlı yazılım etkisi ya da yeterli olmayan depolama kapasitesi gibi birçok nedeni olabilir.

Oyuncular için SSD! WD Black SN850 inceleme

Ancak yetersiz depolama veya düşük performanslı depolama, bilgisayarın performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sorunun çözümüne yardımcı olmak için yüksek kapasiteli, hızlı depolama aygıtları kullanılabilir.

NVMeTM destekli bir katı hal sürücüsü (SSD), bilgisayar performansını artırmaya yardımcı olur. Bu da PC'nin daha fazla görevi, daha hızlı yapabilmesi için daha yüksek performans sunacağı anlamına gelir: Daha hızlı önyükleme süreleri, daha hızlı uygulama yükleme süreleri, oyunların başlatılmasında daha yüksek hızlar ve video ya da RAW fotoğraf işleme gibi büyük dosyalar kullanan programlar için daha fazla yanıt verme hızı gibi… Dahası, daha az güç tüketimi sunması sayesinde de dizüstü bilgisayarın pil ömrünü uzatır.

Ancak var olan bilgisayarınızı (masaüstü veya dizüstü) daha iyi bir donanımla güncellerken belli başlı ihtiyaçları değerlendirmek de oldukça önemli. Depolama sürücüsünün türü, hızı ve kapasitesi, bilgisayar performansını önemli ölçüde etkileyebilir.

Örneğin, sıklıkla büyük dosyalarla çalışan bir video editörü veya içerik üreticisi için ideal olan WD Blue SN580 NVMe SSD, bilgisayarın performansını ve kullanıcının üretkenliğini artırarak en iyi desteği sağlayabilir.

WD Blue SN580 NVMe SSD, 2 TB'a kadar kapasite seçenekleri, hızlı bir NVMe arayüzü ile birlikte geliyor ve 4.150 MB/sn'ye kadar okuma hızları sunuyor. İçerik üreticilerin, cihazları üzerinde düşük güç tüketimini korumaları için tasarlanan WD Blue SN580 NVMe SSD'ler, yüksek hızı mümkün kılarak kullanıcıların hayal güçlerini aktif tutmalarına destek oluyor.

Eğer bir oyunseverseniz, WD_BLACK SN850X NVMe SSD ve WD_BLACK SN770 NVMe SSD, olağanüstü yüksek hızlar sunarak oyun deneyiminizi bir sonraki seviyeye taşıyor. Özellikle profesyonel oyuncular için tasarlanan WD_BLACK SN850X NVMe SSD, 7.300 MB/s'ye varan üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor ki bu da hem yüksek performans sağlayacağı hem de oldukça kısa süren oyun yükleme süreleri demek.

SSD, 4 TB'a kadar kapasite seçeneklerine sahip. WD_BLACK SN770 NVMe SSD ise her seviyeden oyunsever için tasarlanmış, daha genel kullanıma yönelik bir SSD. WD_BLACK SN770, oyun içi yanıt sürelerini artırmaya yardımcı olurken oyuncunun görebileceği ve hissedebileceği hakiki bir performans artışı için sorunsuz akış sağlıyor.

Bir depolama çözümü seçmeden önce gereksinimleri tespit etmek son derece önemli. Örneğin Western Digital'ın depolama çözümleri çeşitli kapasite seçenekleri ve hızlarda geliyor ve kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun olanı seçmesine olanak tanıyor.

İster bir oyuncu, ister yaratıcı bir profesyonel, ister hızlı ve verimli bilgi işleme değer veren bir kullanıcı olun, kaliteli bir depolama cihazına yatırım yapmak dikkatle değerlendirilmesi gereken bir konu. Doğru depolama çözümü, üretkenliğinizi artırmanızda ve yaptığınız işin keyfini çıkarmanızda oldukça önemli bir rol oynuyor!